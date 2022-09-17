SANA сообщило о гибели пяти солдат при ударе Израиля по Дамаску

Фото: Ammar Safarjalani / XinHua / Global Look Press

Пять сирийских солдат погибли в результате удара израильских военных по международному аэропорту Дамаска и некоторым точкам в сельской местности на юге Сирии. Об этом сообщает госагентство SANA.

«Сегодня около 00:45 израильский противник нанес ракетный удар с северо-восточного направления Тивериадского озера по международному аэропорту Дамаска и некоторым точкам к югу от Дамаска. Средства ПВО противостояли ракетам агрессора и сбили большинство из них», — сказал агентству военный источник.

Он добавил, что помимо смерти пятерых военнослужащих, удар повлек разрушения инфраструктуры.

Израильская сторона пока не комментировала информацию Сирии об атаке.

За последние полгода власти Сирии не раз сообщали об атаках вооруженных сил Израиля. 10 июня удары пришлись по части территорий к югу от Дамаска со стороны Голанских высот — спорной территории на Ближнем Востоке, которую Сирия и Израиль считают своей. Повреждения получили взлетно-посадочные полосы, здания аэропорта.

22 июля в небе над Дамаском средства противовоздушной обороны отразили атаку Израиля, причем снова со стороны Голанских высот. Пргибли трое военных, еще семеро пострадали.

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25 августа сирийские системы ПВО российского производства сбили часть крылатых ракет, которые израильские истребители F-16 запустили по объектам научно-исследовательского центра в городе Масьяф, сообщало Минобороны России. Сбить удалось две из четырех крылатых ракет и семь из 16 управляемых авиационных бомб



