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SANA сообщило о гибели пяти солдат при ударе Израиля по Дамаску

Фото: Ammar Safarjalani / XinHua / Global Look Press
Фото: Ammar Safarjalani / XinHua / Global Look Press

Пять сирийских солдат погибли в результате удара израильских военных по международному аэропорту Дамаска и некоторым точкам в сельской местности на юге Сирии. Об этом сообщает госагентство SANA.

«Сегодня около 00:45 израильский противник нанес ракетный удар с северо-восточного направления Тивериадского озера по международному аэропорту Дамаска и некоторым точкам к югу от Дамаска. Средства ПВО противостояли ракетам агрессора и сбили большинство из них», — сказал агентству военный источник.

Он добавил, что помимо смерти пятерых военнослужащих, удар повлек разрушения инфраструктуры.

Израильская сторона пока не комментировала информацию Сирии об атаке.

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За последние полгода власти Сирии не раз сообщали об атаках вооруженных сил Израиля. 10 июня удары пришлись по части территорий к югу от Дамаска со стороны Голанских высот — спорной территории на Ближнем Востоке, которую Сирия и Израиль считают своей. Повреждения получили взлетно-посадочные полосы, здания аэропорта.

22 июля в небе над Дамаском средства противовоздушной обороны отразили атаку Израиля, причем снова со стороны Голанских высот. Пргибли трое военных, еще семеро пострадали.

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25 августа сирийские системы ПВО российского производства сбили часть крылатых ракет, которые израильские истребители F-16 запустили по объектам научно-исследовательского центра в городе Масьяф, сообщало Минобороны России. Сбить удалось две из четырех крылатых ракет и семь из 16 управляемых авиационных бомб

Теги
Израиль Сирия ракетный удар погибшие Дамаск
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