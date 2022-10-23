Минобороны сообщило об ударе ВВС Израиля по аэропортам Сирии

Истребители F-16 ВВС Израиля нанесли авиационный удар крылатыми ракетами и управляемыми бомбами по аэропортам Дамаска и Димаса, поразив радиолокационную станцию YLC-6M сирийских Вооруженных сил и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димаса, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«В период с 23:02 до 23:08 21 октября 2022 года четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар четырьмя крылатыми ракетами и восемью управляемыми авиационными бомбами по аэропортам Дамаск и Димас», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе противовоздушного боя силы ПВО Сирии уничтожили две крылатые ракеты и четыре управляемые бомбы, выпущенные израильскими истребителями F-16 по аэропортам.

О ракетном ударе ранее сообщали сирийские государственные СМИ. Об обстреле Дамаска регулярно сообщают власти Сирии и местные СМИ. Так, целью одного из последних ударов, произошедшем 17 сентября, по данным SANA, был международный аэропорт. Повреждения тогда получили взлетно-посадочные полосы, здания аэропорта, погибли пять человек.

Аэропорт расположен к югу от Дамаска со стороны Голанских высот — спорной территории на Ближнем Востоке, которую Сирия и Израиль считают своей.