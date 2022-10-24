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В Дамаске прогремели два взрыва

SANA: в Дамаске прогремели два взрыва из-за ракетной атаки Израиля
Архивное фото
Архивное фото (Фото: Matthew Daniels / U.S. Navy / Getty Images)

В окрестностях сирийской столицы Дамаск прогремели два взрыва, ранены военные, сообщает сирийское госагентство SANA со ссылкой на военный источник. О взрывах сообщал также Reuters со ссылкой на очевидцев.

По данным собеседника SANA, около 14:00 по местному времени (совпадает с московским) израильские войска произвела ракетный удар по Дамаску со стороны Голанских высот, сирийские системы противовоздушной обороны сбили большинство снарядов.

Al-Arabiya, в свою очередь, пишет, что во время атаки погиб один сирийский военный.

Израильская сторона отказалась комментировать ситуацию.

Тремя днями ранее сирийские СМИ также сообщали о ракетном обстреле Дамаска израильской стороной. Тогда системы ПВО отразили удары. В середине сентября SANA писало об ударах по международному аэропорту неподалеку от Дамаска. Повреждения тогда получили взлетно-посадочные полосы, здания аэропорта, погибли пять человек.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что вечером 21 октября истребители F-16 ВВС Израиля нанесли авиационный удар крылатыми ракетами и управляемыми бомбами по аэропортам Дамаска и Димаса, поразив радиолокационную станцию YLC-6M сирийских Вооруженных сил и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димаса.

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Израиль и Сирия конфликтуют из-за Голанских высот — спорной территории на Ближнем Востоке, которую обе стороны считают своей.

Теги
Сирия Дамаск Израиль взрыв
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