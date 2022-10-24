SANA: в Дамаске прогремели два взрыва из-за ракетной атаки Израиля

В Дамаске прогремели два взрыва

Архивное фото (Фото: Matthew Daniels / U.S. Navy / Getty Images)

В окрестностях сирийской столицы Дамаск прогремели два взрыва, ранены военные, сообщает сирийское госагентство SANA со ссылкой на военный источник. О взрывах сообщал также Reuters со ссылкой на очевидцев.

По данным собеседника SANA, около 14:00 по местному времени (совпадает с московским) израильские войска произвела ракетный удар по Дамаску со стороны Голанских высот, сирийские системы противовоздушной обороны сбили большинство снарядов.

Al-Arabiya, в свою очередь, пишет, что во время атаки погиб один сирийский военный.

Израильская сторона отказалась комментировать ситуацию.

Тремя днями ранее сирийские СМИ также сообщали о ракетном обстреле Дамаска израильской стороной. Тогда системы ПВО отразили удары. В середине сентября SANA писало об ударах по международному аэропорту неподалеку от Дамаска. Повреждения тогда получили взлетно-посадочные полосы, здания аэропорта, погибли пять человек.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что вечером 21 октября истребители F-16 ВВС Израиля нанесли авиационный удар крылатыми ракетами и управляемыми бомбами по аэропортам Дамаска и Димаса, поразив радиолокационную станцию YLC-6M сирийских Вооруженных сил и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димаса.

Читайте на РБК Pro Pro Руководитель за рубежом: каковы правовые риски контроля над сотрудниками Руководитель за рубежом: каковы правовые риски контроля над сотрудниками Статьи Pro Как Китай захватывает мир через мегапроект и как США противостоят ему Как Китай захватывает мир через мегапроект и как США противостоят ему Статьи Pro Отчет Netflix впечатлил рынок. Что будет дальше с акциями компании Отчет Netflix впечатлил рынок. Что будет дальше с акциями компании Прогнозы Pro «Я все смогу»: почему самовнушение не работает «Я все смогу»: почему самовнушение не работает Инструкции Pro Люди перешли в режим жесткой экономии. Как подтолкнуть их к покупкам Люди перешли в режим жесткой экономии. Как подтолкнуть их к покупкам Инструкции Pro Какая тактика родителей поможет разрешить большинство ссор между детьми Какая тактика родителей поможет разрешить большинство ссор между детьми Инструкции Pro Скрытая угроза: как компании проводят «тихие сокращения» Скрытая угроза: как компании проводят «тихие сокращения» Статьи Pro «Это как Европейский союз»: каково работать в Disney — в пяти пунктах «Это как Европейский союз»: каково работать в Disney — в пяти пунктах Статьи

Израиль и Сирия конфликтуют из-за Голанских высот — спорной территории на Ближнем Востоке, которую обе стороны считают своей.