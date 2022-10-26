МИД заявил, что еще можно избежать гонки вооружений в космосе

На данном этапе гонки вооружений с Западом в космосе избежать еще возможно, заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, сообщает «РИА. Новости».

«Серьезную угрозу представляет реализация государствами Запада во главе с США установок на размещение оружия в космосе и использование космического пространства для ведения боевых действий в целях обеспечения своего доминирования и превосходства», — сказал Воронцов.

Дипломат отметил, что Россия призывает Запад прекратить позиционировать космос как новую арену соперничества. Воронцов также заявил, что Россия призывает не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли.

24 февраля России начала проводить на Украине специальную военную операцию, а 27 февраля перевела силы ядерного сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Обсуждение угрозы ядерного столкновения возобновилось после заявления президента Владимира Путина, который, объявляя частичную мобилизацию 21 сентября, обвинил США и Великобританию в «ядерном шантаже» и пообещал использовать все средства для защиты России.

1 июля заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что НАТО начинает новую гонку вооружений. 25 октября Белоруссия, Венесуэла, Китай, Китай, Никарагуа, Сирия и Россия приняли совместное заявление, в котором сообщили о намерении принять политическое обязательство не проводить испытания противоспутниковых ракет прямого восхождения для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.