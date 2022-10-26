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Польская студия анонсировала ремейк игры «Ведьмак»

Польская студия CD Projekt RED анонсировала ремейк игры «Ведьмак»
Фото: thewitcher.com
Фото: thewitcher.com

Польская студия CD Projekt RED анонсировала ремейк первой части своей игровой франшизы «Ведьмак».

«Игра, с которой все началось, перестраивается с нуля на Unreal Engine 5 (игровой движок, разрабатываемый и поддерживаемый компанией Epic Games. — РБК)», — сообщается на сайте студии.

Сейчас игра находится на ранней стадии разработки.

«Ведьмак» — компьютерная ролевая игра, в основу которой легли фэнтезийные романы польского писателя Анджея Сапковского. Netflix также снимает сериал, посвященной этому фэнтезийному миру. Премьера третьего сезона намечена на 2023 год, картина выйдет на Netflix.

В начале марта, после введения первых санкций против российских банков из-за военной операции на Украине, Valve (американская компания, занимающаяся разработкой, изданием и цифровой дистрибуцией компьютерных игр) закрыла для пользователей из России основные способы оплаты в Steam (онлайн-платформа, где можно приобрести игры) — карты Visa, Mastercard и «Мир». Игры на Epic Games (еще одна платформа) доступны россиянам при оплате через QIWI — за исключением тех, которые разработчики сделали недоступными для российских пользователей. О прекращении продажи игр в России после начала спецоперации заявили несколько разработчиков. Польская CD Projekt, которая разработала игры «Ведьмак» и Cyberpunk 2077, приостановила продажи в России. Так же поступили украинская GSC Game World («Казаки», S.T.A.L.K.E.R.), Activision Blizzard (Warcraft, Starcraft, World of Warcraft, Call of Duty и Overwatch), Niantic (Pokémon GO и Ingress) и другие.

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26 октября «Коммерсантъ» сообщил, что в России разрабатывают закон о проверке содержания видеоигр на соответствие российским законам и запрете выпуска в продажу в случае обнаружения нарушений. Онлайн-платформам, на которых можно приобрести игры и программы, могут угрожать блокировки, если они не будут соблюдать этот закон.

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Ведьмак анонс Польша
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