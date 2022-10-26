Омбудсмен назвала недопустимыми слова Красовского о детях с Украины

Антон Красовский (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова назвала недопустимыми высказывания ведущего телеканала RT Антона Красовского о том, что украиснких детей, считающих, что Россия оккупировала их родную страну, нужно жечь и топить. Свое мнение она выразила на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

«Каждый здравомыслящий человек понимает, что такие высказывания недопустимы. И что мы ни при каких обстоятельствах так выражаться не можем. Я не знаю, что подвигло на это Антона, что способствовало тому, что он это сказал, но я, естественно, не разделяю и не поддерживаю [такие высказывания]», — пояснила она.

Омбудсмен напомнила, что сотрудники аппарата уполномоченного ведут работу с детьми, привезенными из Донбасса, и «видят, что происходит с сознанием этих детей», но нацелены на работу с ними. «Да, на долгую и трудную [работу], но мы уверены, что она принесет результат», — пообещала Львова-Белова.

По ее словам, высказывание Красовского является мнением одного человека и на общую работу по защите прав детей «точно не влияет».

Речь идет о заявлении ведущего RT в эфире от 20 октября, во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко. Последний сказал, что в 1980-х годах украинские дети рассказывали ему, что «Украина оккупирована москалями, если бы не москали, они бы жили, как во Франции».

Красовский в ответ заявил, что «топить таких надо было» и бросать «в реку с бурным течением». Он также предложил «забивать» таких детей в избы на Закарпатье «и жечь прямо».

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Лукьяненко ответил, что это экстремизм и он такие предложения не поддерживает.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала словам ведущего дикими и омерзительными. «Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей», — заявила она и сказала, что RT приостанавливает сотрудничество с Красовским.

Сам он спустя несколько дней извинился: «Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться».

Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад об инцидентепосле обращения одного из пользователей соцсетей.