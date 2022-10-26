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Общество ,  

Треть россиян сообщила, что у них нет прав собственности на жилье

ВЦИОМ: 28% россиян не имеет права собственности на какую-нибудь жилую недвижимость

Каждый третий россиянин не имеет права собственности на какую-нибудь жилую недвижимость на территории России (28%). Об этом говорится в результатах опроса ВЦИОМ (есть в распоряжении РБК).

Опрос проводился 15 октября. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

Право собственности на какую-либо недвижимость есть у 71% россиян. Причем чем старше гражданин, тем чаще у него имеется недвижимость. Среди россиян старше 60 лет этот показатель достигает 82%. Среди 18-24-летних этот показатель равен 47%.

Во ВЦИОМ отмечают, что такое положение дел является нормальным. На свой дом надо заработать. Но при этом отсутствие собственности повышает риск попасть в положение бездомного — даже на некоторый срок.

Граждане без собственного жилья в четыре раза чаше сталкиваются с проблемами высокой арендной платы (13% против 3% среди собственников жилья), в три раза чаще живут у родственников (13% против 4%), в три раза чаще не знали, где будут жить в следующем месяце (6% vs. 2%).

65% россиян считают, что большинство бездомных могут вернуться к нормальной жизни только при посторонней помощи. 16% считают, что бездомные могут справиться с этим самостоятельно. 9% вообще не верят в такую возможность.

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При этом значительное число россиян заявляет о своей готовности помогать бездомным. 77% допускают возможность поддержать благотворительную организацию, помогающую бездомным людям. Чаще всего выбирают вещевой, продуктовый вид помощи (53%) или разовый перевод денег (31%). Реже люди готовы стать волонтерами (11%), оказать профессиональную услугу (7%) или оформить подписку на регулярную финансовую помощь (5%).

На фоне этого в мае российские благотворительные фонды сообщили о сокращении числа пожертвований. Фонд «Подари жизнь» связал это с техническими проблемами. Фонд был вынужден отключить все ежемесячные подписки PayPal на общую сумму около 400 тыс. руб. в месяц, так как сервис больше недоступен в России.

За март выросло число ошибок по списаниям из-за недостатка средств на карте, так как жертвователи снимали наличные, переводили деньги в другой банк, рассказали РБК в Благотворительном фонде Константина Хабенского. О снижении числа прошедших платежей заявили и в организации помощи бездомным «Ночлежка». Количество таких платежей в марте по сравнению с февралем уменьшилось на 12%. А число отклоненных платежей из-за недостатка средств на карте увеличилось в два раза.

Теги
ВЦИОМ благотворительность бездомные россияне Опрос
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