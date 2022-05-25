Благотворительные фонды заявили о сокращении пожертвований

Фонды столкнулись с проблемами после отключения Apple Pay, Google Pay и PayPal. Как рассказали РБК в ведущих фондах, среди основных проблем — уменьшение числа пожертвований, а также рост цен на медикаменты и расходники

Фото: Михаил Соколов / ТАСС

Отписки и проблемы с платежами

Директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова сообщила РБК, что уменьшение числа пожертвований связано с техническими проблемами. Например, фонд был вынужден отключить все ежемесячные подписки PayPal на общую сумму около 400 тыс. руб. в месяц, так как сервис больше недоступен в России.

«Apple Pay и Google Pay перестали работать: 1025 подписок на ежемесячные пожертвования на сумму почти 1 млн руб. были отключены. Если рассматривать март 2021-го и 2022-го, то конверсия по платежной системе [успешность платежей] из-за отключения и непрохождения платежей уменьшилась на 8%», — объяснила она.

Часть благотворителей просто отписываются от ежемесячной помощи, добавила Шергова. В марте 2022 года 1,5 тыс. человек отменили регулярные пожертвования на общую сумму 1,5 млн руб. В апреле отписались 326 человек на общую сумму 304 тыс. руб.

Сейчас фонд подключил сервис SberPay и заканчивает интеграцию с YaPay, а также работает над обновлением мобильного приложения и подключением альтернативы ApplePay и Gpay, заключила глава организации.

За март выросло число ошибок по списаниям из-за недостатка средств на карте, так как жертвователи снимали наличные, переводили деньги в другой банк, рассказали РБК в Благотворительном фонде Константина Хабенского. При этом отписок от ежемесячных платежей не было, говорят в фонде.

В благотворительном фонде «Нужна помощь» отметили, что в феврале и марте сумма пожертвований снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом стало меньше ежемесячных платежей, а число разовых увеличилось. «Потеря ежемесячных подписок — это сильный удар по бюджету любого фонда. С февраля каждый день останавливается в три раза больше подписок, чем обычно», — отметила менеджер по работе с частными донорами фонда Алена Удаленкова.

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«В апреле мы запустили благотворительную акцию «Остаемся помогать». Меньше чем за месяц мы собрали почти 2 млн ежемесячных пожертвований в пользу разных благотворительных организаций. Но, увы, даже это не выровняло ситуацию по сравнению с прошлым годом. За апрель падение суммы пожертвований на все фонды все равно составило 11% по сравнению с прошлым годом, а количество доноров, которые нас поддержали, за апрель на 25 тыс. человек меньше, чем в прошлом году».

Фонд помощи хосписам «Вера» за несколько недель марта лишился более 900 подписок на ежемесячные пожертвования на общую сумму 896 тыс. руб. — это больше 10 млн руб. в год, сообщила РБК директор фонда Елена Мартьянова.

«Мы собирали их долгие годы сложными путями. Мы всегда считали, это такие платежи для фонда — самый надежный источник поступлений, но оказалось, это не так, и их можно потерять за несколько дней. Не потому, что люди больше не могут или не хотят помогать, а из-за сбоев в банковских переводах. Международные платежи стали недоступны, а платежные системы отклоняют переводы тех, кто пытается сделать пожертвование», — поделилась она.

О снижении числа прошедших платежей заявили и в организации помощи бездомным «Ночлежка». Количество таких платежей в марте по сравнению с февралем уменьшилось на 12%. А число отклоненных платежей из-за недостатка средств на карте увеличилось в два раза.

В православной службе помощи «Милосердие» уточняют, что в марте пожертвования от физлиц упали по сравнению с предыдущим годом, например, платежи с помощью банковских карт снизились на треть. «Сильно возросло число технических сбоев при проведении таких пожертвований. При этом снизилось число отклоненных платежей по причине недостатка средств. Мы также потеряли пожертвования из-за рубежа, оплату через Google и Apple Pay», — отмечает руководитель PR-отдела службы Элина Шевченко.

В фонде помощи бездомным животным «Рэй» указали на «резкое и существенное снижение количества пожертвований» в последние два месяца. Также выросло число ошибок при списании средств с карт, в результате в марте организация недополучила 30% от общей суммы ежемесячных пожертвований. Проблемы с платежами сохранялись и в апреле.

Проблемы с лекарствами

Также благотворительные организации испытывают трудности с покупкой некоторых медикаментов, в частности противосудорожных препаратов и антидепрессантов, рассказали РБК в фонде «Дом с маяком».

«С марта и до сих пор невозможно купить многие препараты для лечения эпилепсии. Недоступны для оптовых заказов такие противоэпилептические препараты, как «Депакин», «Файкомпа», «Зонегран», «Финлепсин», противосудорожный препарат «Кеппра», а также в дефиците 20-процентный раствор глюкозы. Недоступно для оптового заказа большинство зарубежных антидепрессантов. Пациентам, которым врачи годами подбирали схему лечения, сейчас придется со срывом ремиссии переходить на более токсичные противосудорожные препараты, антидепрессанты», — объяснил представитель фонда.

Также до конца второго квартала 2022 года остановились поставки некоторых зарубежных препаратов для лечебного питания: «Солувита», «Виталипида», «Аддамеля Н», «Йоностерила». А «Смофлипид» в формате эмульсии и «Аминовен» прекратили ввозить в Россию. Питание российской компании InfaPrim в апреле по сравнению с февралем подорожало на 22%. Компания «Нестле» с апреля увеличила свои отгрузочные цены на лечебное питание на 25–35%, добавили в организации.

По информации Росздравнадзора, с начала 2022 года в гражданский оборот было выпущено более 1,6 млн упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) карбамазепин по шести торговым наименованиям, в различных дозировках и лекарственных формах, сообщили РБК в Минздраве со ссылкой на данные ведомства. Всего в обороте на территории России сейчас свыше 2,3 млн упаковок карбамазепина, добавляют там.

Также в Минздраве отмечают, что в 2022 году в гражданский оборот вводились все препараты, указанные фондом «Дом с маяком», за исключением «Солувит Н». В министерстве не сообщили, в каких объемах лекарства вводились в гражданский оборот, пояснив, что эти сведения — коммерческая тайна. «Информация об остановках поставок лекарственных препаратов для парентерального питания до конца второго квартала 2022-го в Росздравнадзор не поступала», — говорится в ответе на запрос РБК.

В Минздраве также обращают внимание, что в марте 2022 года ООО «Фрезениус Каби» отозвало из обращения 14 серий различных препаратов: «Солувит Н» в формате лиофилизата для приготовления раствора для инфузий, «Виталипид Н детский» в формате концентрата для приготовления эмульсии для инфузий, «Виталипид Н взрослый» также в формате концентрата.

Глава фонда «Подари жизнь» говорит, что организации пришлось решать задачи по доставке не зарегистрированных в России лекарств, клеток костного мозга для проведения трансплантаций детям, зарубежного оборудования. Ранее доставкой не зарегистрированных в России лекарств занималась компания DHL. После начала операции компания перестала ввозить в Россию любые грузы. Однако затем DHL признала все грузы для фонда «Подари жизнь» гуманитарными.

«Это важная новость для нас, так как единственный путь для незарегистрированных лекарств — курьерская служба с возможностью таможенного оформления и соблюдения определенного температурного режима при перевозке. Найти другого перевозчика с такими же вводными — сложная задача, не говоря уж о том, что за время работы с DHL у фонда была четко отлажена схема работы, согласованы цены и выгодные условия сотрудничества», — подчеркнула Шергова.

В службе помощи «Милосердие» столкнулись с проблемами при покупке лечебного питания для детей. «Сразу после событий на Украине начался ажиотажный спрос, питание пропало из продажи. Сейчас его можно найти с трудом, в небольших количествах и по повышенной цене», — объяснила PR-директор организации.

По ее словам, некоторые лекарства пропали из аптек из-за повышенного спроса, выросли цены. Сейчас поставки некоторых лекарств налаживаются, но цены по-прежнему остаются высокими. «Какие-то иностранные лекарства пропали, или их очень сложно купить. Некоторые аптеки почему-то отказываются работать по безналу. Люди уже начали подбирать аналоги в российском сегменте и очень переживают по этому поводу», — подчеркнула Шевченко.

Глава фонда «Динго» Вероника Хромушина отмечает, что в марте исчезли некоторые импортные лекарства, например препарат для наркоза «Золетил». В результате фонд приостановил работы по стерилизации животных на выездах. Ранее сотрудники выезжали в жилища, где находится много животных, и проводили операции на месте. По словам Хромушиной, в апреле препарат на какое-то время появился по цене в полтора раза выше прежней и опять пропал.

В «Доме с маяком» сообщили, что выросли цены на медицинское оборудование, лекарства и расходники. Например, кислородные концентраторы и маски для неинвазивной вентиляции легких в марте подорожали более чем на 50%. Некоторые модели электроколясок выросли в цене на 15–20%, многофункциональные кровати — примерно на 30% с 2021 года.

В благотворительном фонде «София» (оказывает помощь пожилым людям) и службе «Милосердие» заявили о повышении цен на технические средства реабилитации (ТСР). В «Софии» добавили, что существенно подорожали бытовые приборы и продукты, которые фонд передает подопечным по программам помощи.

В «Милосердии» подчеркивают, что большой проблемой стала закупка ТСР. К примеру, иностранные инвалидные коляски подорожали в два раза и сейчас стоят от 700 тыс. руб. Отечественные производители также поднимают цены, так как их работа зависит от иностранных комплектующих, добавил представитель службы. Кроме того, увеличились сроки поставок импортного оборудования, сейчас они составляют не менее полугода.

В фонде «Нужна помощь», который оказывает помощь другим фондам, сообщили, что более 40 НКО из 171 опрошенного столкнулись с проблемами при приобретении ИВЛ, откашливателей, ТСР. Также есть сложности с покупкой необходимых лекарств: наркозных и обезболивающих препаратов, антибиотиков, инсулинов.

В фонде «Динго» говорят, что цены на корма для животных с февраля выросли на 25–40%, лечебные частично исчезли из продажи, а оставшиеся подорожали в полтора-два раза. В фонде «Рэй» отмечают, что стоимость зарубежных кормов и ветпрепаратов увеличилась в два-три раза. Цена на российские корма также выросла, в организации это считают спекуляцией, так как эти корма производятся из местного сырья. Также подорожали ветеринарные услуги.

Как справляются фонды

Чтобы продолжать помогать нуждающимся, фонды стараются активнее собирать пожертвования, закупают лекарства и оборудование впрок, ищут способы сэкономить.

«Мы отправили нашим благотворителям внеплановые рассылки, подключили другие коммуникации в социальных сетях и СМИ. И я вижу, что нам удалось компенсировать это падение, люди стараются помогать, за что я им очень благодарна. Но важно понимать, что помощь не может остановиться и дальше, ведь дети не перестают болеть», — поделилась глава фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова.

В Фонде Хабенского координаторы программы «Адресная помощь» прорабатывают с врачами планы лечения подопечных и формируют для них запасы необходимых лекарств на три—шесть месяцев. В организации добавили, что не планируют сокращать количество помощи детям и молодым взрослым с опухолями мозга.

В фонде помощи хосписам «Вера» рассказали о серьезной поддержке партнеров. Например, социальный проект «Яндекса» «Помощь рядом» в марте удвоил сумму ежемесячного лимита на закупки для хосписов — в частности, средств гигиены. Некоторые компании перевели пожертвования в фонд раньше, чем они были запланированы.

«Дом с маяком» открыл сбор пожертвований на срочную закупку лекарств, лечебного питания, расходников и оборудования для пациентов.

«Милосердие» продолжает работу в прежнем режиме. Однако представители службы опасаются, что в июне средства закончатся, и ищут новые источники финансирования.

В «Ночлежке» сообщили, что в целом организация работает стабильно: есть денежные и продуктовые запасы примерно на год.

В фонде помощи животным «Динго» решили экономить на административных расходах. Прекращать работу глава организации не планирует. «Закрытие фонда возможно только в случае, если не станет животных, нуждающихся в помощи. А это большая мечта, увы», — говорит директор Вероника Хромушина.

По данным опроса ВШЭ, в 2021 году 57% россиян участвовали в благотворительности. Из них 50% предпочитали давать милостыню. 15% делали пожертвования с помощью СМС, 10% — через интернет. 5% помогали нуждающимся через местные благотворительные фонды и организации. При этом всего 0,4% регулярно перечисляли средства с зарплаты.