ОАК: модернизированный истребитель Су-57 совершил первый полет в Жуковском

Модернизированный истребитель Су-57 совершил первый полет в Жуковском

Самолет Су-57 (Фото: uacrussia.ru)

На аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в подмосковном Жуковском состоялся первый полет модернизированного истребителя Су-57, сообщили РБК в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»).

Истребитель пилотировал летчик-испытатель Опытно-конструкторского бюро им. Сухого, Герой России Сергей Богдан. Полет длился 56 минут и прошел без замечаний, сообщили в ОАК.

В ней добавили, что работы по модернизации Су-57 продолжаются. В частности, испытания проходит «комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкой номенклатуры новых типов вооружения».

«Также на самолете обеспечена возможность установки двигателя второго этапа», — сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, созданный ОКБ им. Сухого. Самолет отличается малой заметностью и повышенной маневренностью. Первые испытания самолета прошли в декабре 2019 года.

В июне Юрий Борисов, занимавший на тот момент пост вице-премьера, сообщил, что Россия применяет Су-57 на Украине. По его словам, истребители показали высокую эффективность.

Как уточнил в октябре командующий объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин, в зоне боевых действий Су-57 решает «многоплановые задачи» по поражению как воздушных, так и наземных целей.