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В центре Мелитополя взорвался автомобиль с мирными жителями

Фото: vrogov / Telegram
Фото: vrogov / Telegram

В центре Мелитополя взорвался автомобиль, находившиеся в нем мирные жители выжили, передает корреспондент «РИА Новости». Взрывное устройство находилось в мусорном баке, рядом с которым была припаркована машина.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов со ссылкой на ГУВД пишет, что от взрыва пострадало несколько припаркованных поблизости автомобилей мирных граждан. По его словам, взрыв произошел на улице Ярослава Мудрого. Рогов обвинил в подрыве контейнерной площадки украинских военных.

Часть территории Запорожской области, включая Мелитополь, находится под контролем российских войск. ВГА региона неоднократно заявляла о взрывах и атаках со стороны ВСУ.

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Фото:Дмитрий Макеев / РИА Новости

Накануне Рогов сообщил о серии взрывов в городе. В региональном МВД в тот же день заявили о повреждении в результате взрыва двух опор ЛЭП вблизи трассы в Мелитопольском районе.

Теги
Мелитополь Запорожская область взрыв автомобиль
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