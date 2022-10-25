В РПЦ предложили создать информационную полицию

Государство должно жестче контролировать распространение в интернете деструктивной информации, которая влияет на психику детей и подростков, например, создать информационную полицию, заявил в понедельник председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов в рамках XXIV Всемирного русского народного собора (ВРНС) «Православие и мир в XXI веке».

«Атака на психику, души наших детей происходит в сети. В геометрической прогрессии в сети растет пропаганда агрессии, насилия, экстремизма, суицидов, ненависти к семье, растет антирелигиозный контент. Мы должны очень жестко регулировать эту вещь: серьезные оборотные штрафы, чтобы сами компании убирали негативный контент», — отметил Лукьянов.

20 октября законопроекты о полном запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» были внесены в Госдуму. В Совете по правам человека заявили, что предложенные поправки не ограничивают свободу слова. Как отметил глава СПЧ Валерий Фадеев, речь идет об «общепринятой практике». Он пояснил, что Конституция гарантирует свободу слова, но не допускает пропаганду, возбуждающую социальную, расовую, религиозную и национальную ненависть; в ней также прописаны ограничения, связанные «с оружием, с пропагандой изготовления взрывных устройств, наркотиков» и др.