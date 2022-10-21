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Хинштейн объяснил, где планируют ввести коды доступа к «пропаганде ЛГБТ»

Депутат Госдумы Хинштейн: онлайн-кинотеатры обяжут ввести коды для кино с пропагандой ЛГБТ
Онлайн-кинотеатры должны будут ввести коды в обязательном порядке. Об этом механизме говорилось в законопроекте о запрете ЛГБТ-пропаганды, внесенном накануне в Госдуму, так планируется ограничить доступ к контенту детей
Фото: Reinhold Tscherwitschke / CHROMO / Global Look Press
Фото: Reinhold Tscherwitschke / CHROMO / Global Look Press

Коды для доступа к материалам, содержащим ЛГБТ-пропаганду, о которых говорится в новых законопроектах, должны будут установить онлайн-кинотеатры, сообщил РБК глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Речь идет об аудиовизуальных сервисах, то есть онлайн-кинотеатрах. Норма обязывает владельцев АВС устанавливать специальные коды для взрослых в обязательном порядке, а не по желанию», — объяснил Хинштейн.

20 октября в Госдуму внесли законопроекты, касающиеся запрета «пропаганды нетрадиционных отношений». В документах, в частности, говорится о механизме, ограничивающем доступ детей к такому контенту. Чтобы просмотреть или прослушать информацию с «ЛГБТ-пропагандой» на платных сервисах, предлагается установить требование «вводить коды или совершать иные действия для подтверждения возраста пользователя».

Алексей Бырдин, глава ассоциации «Интернет-видео» (объединяет в том числе онлайн-кинотеатры «Иви», Okko и Start), в разговоре с РБК выразил уверенность, что предложенные меры никак не затронут пиратский сегмент, потому что в качестве рычага воздействия прописаны только штрафы.

Представители «Иви», Okko и Wink отказались от комментариев по предлагаемой мере. РБК также направил запросы в пресс-службы «Кинопоиска», «Амедиатеки», Start и Kion.

Два собеседника РБК на условиях анонимности заявили, что у участников рынка нет понимания, как будет работать новая норма, сообщество ждет разъяснений от Роскомнадзора. Один из них добавил, что у большинства сервисов и так активны функции контроля доступа несовершеннолетних к контенту с пометкой «18+», к которому в том числе относится и демонстрация ЛГБТ. РБК направил запрос в Роскомнадзор.

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Депутаты также считают, что владельцев новостных агрегаторов, аудиовизуальных сервисов и соцсетей надо обязать не допускать использования своих информационных ресурсов для «распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения».

Авторы законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды предлагают внести изменения в КоАП и увеличить максимальный штраф за пропаганду «нетрадиционных отношений» среди детей для физических лиц до 200 тыс., для юридических — до 2 млн. За пропаганду в интернете и СМИ физлицам будут грозить штрафы до 400 тыс. руб., юрлицам — до 5 млн руб.
 

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Мария Лисицына Мария Лисицына, Юлия Выродова Юлия Выродова, Евгения Стогова Евгения Стогова
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