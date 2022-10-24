В посольстве Малайзии допустили запуск платежной системы «Мир» в стране

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Конгресс ESG-(Р)Эволюция
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 60,16 (+0,32) Инвестиции, 16:22
Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 61,16 (-0,03) Инвестиции, 16:22
Герасимов обсудил тему «грязной бомбы» Украины с коллегой из США Политика, 19:13
Лондон раскрыл детали разговора Герасимова с начальником штаба обороны Политика, 19:00
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 18:58
В Красноярском крае решили вернуть мобилизованного отца троих детей Политика, 18:57
Оливейра потребовал реванш у Махачева в Бразилии Спорт, 18:53
Как решить проблему ожирения, курения и грязного воздуха без инвестиций Партнерский проект, 18:46
В Совбезе сочли уязвимости иностранных программ одной из причин утечек Политика, 18:37
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 18:35
Как выбрать маску для лица. 10 вариантов, которые действительно работают Life, 18:27
Выступавший за переговоры с Россией по Украине румынский министр уволился Политика, 18:26
Акции «Русала» ускорили рост на призывах не запрещать алюминий из России Инвестиции, 18:25
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 18:12
Прогнозы по биткоину на ноябрь. И что повлияет на его курс Крипто, 18:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:09
Война санкций ,  
0 

В посольстве Малайзии допустили запуск платежной системы «Мир» в стране

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Малайзия готова обсудить возможность сотрудничества с российской платежной системой «Мир», однако пока переговоров не ведется, сообщил ТАСС временный поверенный в делах посольства страны в России Джохан Арифф бин Абдул Разак.

«Да, мы открыты для обсуждения этого вопроса, но обсуждение еще не началось», — сказал он.

Как считает дипломат, россиянам, прибывшим в Малайзию, сейчас будет удобнее использовать китайскую платежную систему UnionPay.

«Но в будущем я не исключаю, что платежная система «Мир» будет работать в Малайзии», — добавил Разак.

С сентября ряд банков в нескольких странах, в том числе в Турции и государствах СНГ, остановили прием карт российской платежной системы «Мир». Такое решение они приняли после предупреждения Минфина США.

Это предупреждение ведомство выпустило, несмотря на то что Вашингтон не вводил санкций против оператора карт «Мир» — Национальной системы платежных карт (НСПК) и что под ограничительными мерами находится только глава НСПК Владимир Комлев. В предупреждении Минфина США говорилось, что «неамериканские финансовые организации, которые заключают новые или расширяют нынешние соглашения с НСПК, рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Вячеслав Якобчук / Shutterstock Обуза абьюза: «токсичное» руководство переживает в России новый расцвет
Статьи
Pro
Руководитель за рубежом: каковы правовые риски контроля над сотрудниками
Статьи
Pro
Фото: Eliana Aponte / Reuters «Я все смогу»: почему самовнушение не работает
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock США начали технологическую блокаду Китая. К чему это приведет
Статьи
Pro
Как стать счастливым человеком: объясняет психолог Михаил Лабковский
Саммари
Pro
Фото: Suhaib Salem / Reuters 10 лет тюрьмы за срыв гособоронзаказа — изменения в УК РФ
Статьи
Pro
У Яцзюнь Как Китай стал лидером по числу женщин-миллиардеров
Статьи
Pro
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Каковы шансы россиян найти работу за границей
Статьи

Карты российской платежной системы принимают в Южной Корее, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Таджикистане и частично признанных Южной Осетии и Абхазии. Россия также вела переговоры по использованию карт «Мир» в Индии, сообщала газета Deccan Herald. Помимо этого возможность сотрудничества с российской платежной системой рассматривают и власти Индонезии, заявил «РИА Новости» посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес.

Теги
Малайзия карта «Мир»
Материалы по теме
«Сбер» сообщил об ограничении оплаты картами «Мир» в SberPay
Финансы
Часть европейских банков отказалась обслуживать UnionPay из России
Финансы
Шри-Ланка отказалась от идеи использовать карты «Мир»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter