В посольстве Малайзии допустили запуск платежной системы «Мир» в стране

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Малайзия готова обсудить возможность сотрудничества с российской платежной системой «Мир», однако пока переговоров не ведется, сообщил ТАСС временный поверенный в делах посольства страны в России Джохан Арифф бин Абдул Разак.

«Да, мы открыты для обсуждения этого вопроса, но обсуждение еще не началось», — сказал он.

Как считает дипломат, россиянам, прибывшим в Малайзию, сейчас будет удобнее использовать китайскую платежную систему UnionPay.

«Но в будущем я не исключаю, что платежная система «Мир» будет работать в Малайзии», — добавил Разак.

С сентября ряд банков в нескольких странах, в том числе в Турции и государствах СНГ, остановили прием карт российской платежной системы «Мир». Такое решение они приняли после предупреждения Минфина США.

Это предупреждение ведомство выпустило, несмотря на то что Вашингтон не вводил санкций против оператора карт «Мир» — Национальной системы платежных карт (НСПК) и что под ограничительными мерами находится только глава НСПК Владимир Комлев. В предупреждении Минфина США говорилось, что «неамериканские финансовые организации, которые заключают новые или расширяют нынешние соглашения с НСПК, рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США».

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Карты российской платежной системы принимают в Южной Корее, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Таджикистане и частично признанных Южной Осетии и Абхазии. Россия также вела переговоры по использованию карт «Мир» в Индии, сообщала газета Deccan Herald. Помимо этого возможность сотрудничества с российской платежной системой рассматривают и власти Индонезии, заявил «РИА Новости» посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес.