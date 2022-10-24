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В Болгарии из-за птичьего гриппа уничтожат более 19 тыс. кур

В Болгарии уничтожат более 19 тыс. кур, чтобы сдержать распространение птичьего гриппа
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Более 19 000 кур-несушек будут уничтожены на юге Болгарии из-за обнаружения у них высокозаразного штамма птичьего гриппа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Болгарское агентство по безопасности продуктов питания.

Вирус обнаружен на предприятии, расположенном на территории села Криво Поле около города Хасково. Это третья по счету вспышка на этой птицефабрике за последние три года.

30 сентября Россельхознадзор приостановил поставки в Россию инкубационных яиц и другой птицеводческой продукции из Чехии и Нидерландов, объяснив это тем, что ветеринарные службы этих стран практически ежедневно информируют о новых вспышках гриппа.


Птичий грипп — острая вирусная болезнь, которая поражает органы пищеварения, дыхания и приводит к смерти птиц.

Вирус обычно переносят дикие мигрирующие птицы, в основном гуси. Большинство штаммов этого заболевания редко передается людям и не опасно для них, но некоторые разновидности вируса могут приводить к летальным исходам.

Теги
Болгария птичий грипп эпидемия
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