В Китае две женщины заболели патогенной разновидностью птичьего гриппа

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Еще у двух человек в Китае выявили птичий грипп высокопатогенной разновидности H5N6. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Гонконга со ссылкой на Минздрав материкового Китая.

Первая заразившаяся — 61-летняя жительница города Гуйлинь в южном Гуанси-Чжуанском автономном районе, контактировавшая с живой птицей. Она госпитализирована в стабильном состоянии.

Вторая — 65-летняя жительница города Ибинь юго-западной провинции Сычуань. Ее состояние врачи расценивают как критическое.

Первый случай H5N6 был выявлен в мае 2014 года в юго-западной провинции Сычуань. С тех пор число заболевших в стране достигло 37, из них пять заразились этим летом.