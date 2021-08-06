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В Китае две женщины заболели патогенной разновидностью птичьего гриппа

Фото: Liu Kun / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Liu Kun / Keystone Press Agency / Global Look Press

Еще у двух человек в Китае выявили птичий грипп высокопатогенной разновидности H5N6. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Гонконга со ссылкой на Минздрав материкового Китая.

Первая заразившаяся — 61-летняя жительница города Гуйлинь в южном Гуанси-Чжуанском автономном районе, контактировавшая с живой птицей. Она госпитализирована в стабильном состоянии.

КНР выявила первый случай заражения человека новым типом птичьего гриппа
Общество
Фото:Lam Yik Fei / Getty Images

Вторая — 65-летняя жительница города Ибинь юго-западной провинции Сычуань. Ее состояние врачи расценивают как критическое.

Первый случай H5N6 был выявлен в мае 2014 года в юго-западной провинции Сычуань. С тех пор число заболевших в стране достигло 37, из них пять заразились этим летом.

H5N6 — один из видов птичьего гриппа. Первый вид, H5N1, выявили в Китае в конце XX века. В 1997 году в Гонконге от него погибли шесть человек. По данным ВОЗ на декабрь 2020 года, с тех пор в мире было выявлено 862 случая заражения людей H5N1, 455 человек умерли.

В феврале 2021 года в России впервые выявили случаи заражения людей птичьим гриппом H5N8. Им заразились семь сотрудников птицефабрики на юге России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, тот факт, что российские ученые установили, что эта разновидность птичьего гриппа способна заражать людей, можно считать «важным научным открытием». Попова отметила, что у всех заразившихся H5N8 болезнь протекала в легкой форме.

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