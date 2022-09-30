Россельхознадзор приостановил поставки яиц из Нидерландов и Чехии

Ведомство запретило ввоз куриц-несушек и инкубационных яиц из Нидерландов и Чехии из-за птичьего гриппа. Запрет вступит в силу с 14 октября

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Россельхознадзор приостановил поставки в Россию инкубационных яиц и другой птицеводческой продукции из неблагополучных по гриппу птиц Чехии и Нидерландов, сообщает ведомство.

По данным Россельхознадзора, в странах Европы в последнее время серьезно ухудшилась эпидемиологическая ситуация с гриппом птиц. «За восемь месяцев 2022 года по данным европейской системы ADIS зарегистрировано более 4 тыс. очагов гриппа птиц, уничтожены десятки миллионов птиц, производство мяса и яйца в наиболее пострадавших странах сокращается, а цены растут», — указывают специалисты.

В Нидерландах ветеринарные службы практически ежедневно информируют о новых вспышках гриппа.

Россельхознадзор запросил у европейских коллег данные, насколько эффективны контрольные мероприятия, призванные препятствовать распространению заболевания, но ответов из Нидерландов и Чехии не получил. «Россельхознадзор с 14 октября 2022 года вынужден приостановить ввоз из этих стран на территорию России инкубационного яйца и других птицеводческих товаров», — резюмировало ведомство.

Птичий грипп — острая вирусная болезнь, которая поражает органы пищеварения, дыхания и обладает высокой летальностью. Вирус обычно переносят мигрирующие птицы, в основном дикие гуси. Заболевание может передаваться людям и изредка приводит к смертельным исходам и у них.

Штамм птичьего гриппа H5N1 начал распространяться по Европе, Азии и Африке в конце 2021 года. В США он был обнаружен в январе 2022 года, что вызвало резкий скачок цен на яйца, а также привело к гибели более 36 млн кур и индеек.

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В мае Россельхознадзор запретил ввоз продукции птицеводства из некоторых регионов США и Канады. Ведомство запретило ввоз живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы и готовой мясной птицеводческой продукции за исключением товаров, прошедших обработку, обеспечившую разрушение возбудителей заболевания.

Запрещены к ввозу также корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки.