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Политика ,  

Государственные СМИ Сирии сообщили о ракетном обстреле Дамаска Израилем

Система ПВО Сирии отразила удары по столице страны Дамаску и близлежащим районам, сообщают государственное агентство SANA и телеканал Ikhbariya.

Местные СМИ, в том числе телеканал Ortas пишут, что в небе над городом звучат взрывы. Атаке подверглись южные районы города, передает SANA. Снаряды в направлении Дамаска, по его данным, выпустила армия Израиля.

Сирийское Минобороны и Армия обороны Израиля пока не комментировали ситуацию.

Сирийские государственные СМИ и представители власти регулярно сообщают об обстрелах Дамаска и обвиняют в этом Израиль. Целью одного из последних ударов, по данным SANA, был международный аэропорт. Повреждения тогда получили взлетно-посадочные полосы, здания аэропорта, погибли пять человек.

Аэропорт расположен к югу от Дамаска со стороны Голанских высот — спорной территории на Ближнем Востоке, которую Сирия и Израиль считают своей.

Теги
Сирия обстрел Израиль Дамаск
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