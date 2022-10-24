Власти Запорожской области исключили мобилизацию в регионе
Власти Запорожской области не намерены объявлять в регионе мобилизацию, сообщила администрация области в социальной сети «ВКонтакте».
«Мобилизация в регионе объявлена не будет», — говорится в сообщении.
Власти региона неоднократно подчеркивали, что не собираются мобилизовывать местных жителей. 20 октября член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов сказал, что речи об этом «пока не идет».
В Запорожской области, ДНР, ЛНР и Херсонской области объявлено военное положение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 19 октября.
Введение военного положения означает, что на территориях в том числе:
- ограничиваются въезд, выезд и свобода передвижения;
- ограничивается движение транспорта и разрешается его досмотр;
- ограничивается выбор места жительства;
- вводится комендантский час;
- вводится военная цензура — она касается как почтовых отправлений, так и сообщений, передаваемых «с помощью телекоммуникационных систем». Также будут контролироваться и телефонные разговоры;
- ограничивается продажа оружия и алкоголя;
- запрещаются митинги и забастовки;
- запрещается работа иностранных и международных организаций, подрывающих оборону и безопасность России;
- граждан могут привлекать к принудительным работам для нужд обороны, по восстановлению разрушенных объектов и для борьбы с пожарами и эпидемиями;
- разрешается изымать у граждан и организаций имущество, необходимое для нужд обороны.
Запорожская и Херсонская области, ЛНР и ДНР вошли в состав России по итогам референдумов. Они состоялись на подконтрольных российским войскам территориях регионов в конце сентября.
В России 21 сентября началась частичная мобилизация, ей подлежат 300 тыс. человек. Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина со ссылкой на замминистра обороны Николая Панкова спустя месяц сообщила ТАСС, что власти к 19 октября мобилизовали 251 тыс. человек. По состоянию на 21 октября мобилизованных было 260 тыс., говорила она.
Путин 14 октября допускал, что мобилизацию завершат в течение двух недель.