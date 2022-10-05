В ЛНР назвали тревожной, но контролируемой обстановку в городе Сватово

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Обстановке в городе Сватово Луганской народной республики (ЛНР) остается тревожной, но находится под контролем. Об этом заявил представитель ЛНР Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

«В Сватово ситуация тревожная, но контролируемая. Ночь прошла спокойно. Жители слышат в основном звуки исходящих артиллерийских обстрелов», — написал он.

По словам Мирошника, сейчас российская армия достраивает вокруг города оборонительные сооружения.

В начале октября российское Минобороны сообщило об отводе войск из Лимана из-за угрозы окружения «на более выгодные рубежи». В министерстве говорили, что украинские военные, «несмотря на понесенные потери», продолжают наступление на краснолиманском направлении.