В ЛНР сообщили об эвакуации соцучреждений в Кременной и Сватово
Социальные и медицинские учреждения в подконтрольных Луганской народной республике населенных пунктах Кременная и Сватово эвакуируются, сообщил представитель республики Родион Мирошник в телеграм-канале.
По его словам, достоверная информация об обстановке в этом районе «поступает с большим скрипом и дозированно».
Характеризуя обстановку в Кременной, Мирошник сообщил, что в городе и поселках малолюдно, основные социальные учреждения эвакуированы.
«Вся территория района нашими войсками контролируется и защищается. Вражеские группировки кучкуются в районе Северска и Торского. По экспертным оценкам туда стянуто до 10 тысяч человек живой силы <...> С нашей стороны идет активное возведение укреплений и формирование линии обороны», — написал он.
В лесах, по словам Мирошника, много украинских диверсионных групп, «часть с фотоаппаратом вместо вооружения».
В Сватово сейчас «относительно тихо», основные медицинские и социальные учреждения эвакуируются, а местные органы власти работают «в урезанном виде», отметил он. «Военные на позициях, линии обороны отстроены», — отметил Мирошник.
Сватово и Кременная находятся на территории ЛНР. Сватово было занято российскими войсками в марте 2022 года после начала специальной военной операции. Украинские войска вышли на этот рубеж после того, как в сентябре российские войска отошли из нескольких районов Харьковской области, объявив о перегруппировке в районах Балаклеи и Изюма. После этого оба города заняли украинские войска.