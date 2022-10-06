Власти ЛНР: в Кременной и Сватово проходит эвакуация социальных учреждений

В ЛНР сообщили об эвакуации соцучреждений в Кременной и Сватово

Информация об обстановке в населенных пунктах «поступает с большим скрипом и дозированно», рассказал представитель республики. По его словам, вся территория района контролируется российскими войсками

Фото: Александр Река / ТАСС

Социальные и медицинские учреждения в подконтрольных Луганской народной республике населенных пунктах Кременная и Сватово эвакуируются, сообщил представитель республики Родион Мирошник в телеграм-канале.

По его словам, достоверная информация об обстановке в этом районе «поступает с большим скрипом и дозированно».

Характеризуя обстановку в Кременной, Мирошник сообщил, что в городе и поселках малолюдно, основные социальные учреждения эвакуированы.

«Вся территория района нашими войсками контролируется и защищается. Вражеские группировки кучкуются в районе Северска и Торского. По экспертным оценкам туда стянуто до 10 тысяч человек живой силы <...> С нашей стороны идет активное возведение укреплений и формирование линии обороны», — написал он.

В лесах, по словам Мирошника, много украинских диверсионных групп, «часть с фотоаппаратом вместо вооружения».

В Сватово сейчас «относительно тихо», основные медицинские и социальные учреждения эвакуируются, а местные органы власти работают «в урезанном виде», отметил он. «Военные на позициях, линии обороны отстроены», — отметил Мирошник.

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Сватово и Кременная находятся на территории ЛНР. Сватово было занято российскими войсками в марте 2022 года после начала специальной военной операции. Украинские войска вышли на этот рубеж после того, как в сентябре российские войска отошли из нескольких районов Харьковской области, объявив о перегруппировке в районах Балаклеи и Изюма. После этого оба города заняли украинские войска.