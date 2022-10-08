Южная Корея и Япония сообщили об очередном ракетном запуске КНДР
Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает телеканал NHK.
По словам министра обороны Японии Тосиро Ино, запуск был осуществлен около 02:00 ночи 9 октября по местному времени (20:00 мск 8 октября), ракеты пролетели 350 км, максимальная высота полета составила около 100 км.
О пуске двух снарядов со стороны КНДР также сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. По их данным, пуски были произведены в районе города Мунчхон на побережье Японского моря.
Это уже седьмой ракетный пуск КНДР за менее чем две недели, предыдущий был осуществлен 6 октября.
В ответ на действия Пхеньяна Южная Корея и США начали совместные двухдневные учения в Японском море. От американской стороны в них участвовали авианосец Chancellorsville и эсминец Barry. Сеул задействовал в маневрах эсминец Munmu the Great и фрегат Donghae.
КНДР обвинила США и их союзников в создании угроз в районе Корейского полуострова. В Пхеньяне заявили, что «внимательно наблюдают» за учениями Вашингтона и Сеула и считают свои ракетные запуски «справедливым ответом» на военные маневры.
Действия Северной Кореи осудил помощник Генсека ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихоокеанскому региону Халед Хиари. Он заявил, что 4 октября КНДР впервые с 2017 года осуществила запуск баллистической ракеты над территорией Японии, что может привести к росту нестабильности в регионе.
В заявлении Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США USPACOM) говорится, что ракетные пуски не представляют непосредственной угрозы Вашингтону и союзникам, но свидетельствуют о «дестабилизирующем воздействии противоправных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет».