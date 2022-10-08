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Южная Корея и Япония сообщили об очередном ракетном запуске КНДР

По данным японских военных, ракеты пролетели около 350 км, высота полета составила 100 км. Они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. КНДР после очередного пуска заявила об угрозах со стороны США

Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает телеканал NHK.

По словам министра обороны Японии Тосиро Ино, запуск был осуществлен около 02:00 ночи 9 октября по местному времени (20:00 мск 8 октября), ракеты пролетели 350 км, максимальная высота полета составила около 100 км.

О пуске двух снарядов со стороны КНДР также сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. По их данным, пуски были произведены в районе города Мунчхон на побережье Японского моря.

Это уже седьмой ракетный пуск КНДР за менее чем две недели, предыдущий был осуществлен 6 октября.

В ответ на действия Пхеньяна Южная Корея и США начали совместные двухдневные учения в Японском море. От американской стороны в них участвовали авианосец Chancellorsville и эсминец Barry. Сеул задействовал в маневрах эсминец Munmu the Great и фрегат Donghae.

КНДР обвинила США и их союзников в создании угроз в районе Корейского полуострова. В Пхеньяне заявили, что «внимательно наблюдают» за учениями Вашингтона и Сеула и считают свои ракетные запуски «справедливым ответом» на военные маневры.

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Действия Северной Кореи осудил помощник Генсека ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихоокеанскому региону Халед Хиари. Он заявил, что 4 октября КНДР впервые с 2017 года осуществила запуск баллистической ракеты над территорией Японии, что может привести к росту нестабильности в регионе.

В заявлении Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США USPACOM) говорится, что ракетные пуски не представляют непосредственной угрозы Вашингтону и союзникам, но свидетельствуют о «дестабилизирующем воздействии противоправных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
КНДР Япония Южная Корея баллистическая ракета
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