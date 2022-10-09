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Политика ,  
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В Японии заявили, что КНДР запустила БРПЛ с изменяемой траекторией

КНДР, вероятно, запустила баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) с изменяемой траекторией того же типа, которая была использована в октябре прошлого года. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на Минобороны страны.

«Согласно данным министерства обороны, с учетом точки пуска существует возможность того, что были выпущены баллистические ракеты подводных лодок. Министерство обороны также анализирует информацию о том, был ли тип выпущенных ракет аналогичным той БРПЛ, испытание которой проводилось в октябре прошлого года и которая летела по нестандартной траектории», — отмечается в сообщении телеканала.

При этом в Минобороны отметили, что это пока не точная информация. Специалисты ведомства выясняют подробности.

19 октября 2021 года КНДР запустила в сторону Японии БРПЛ с изменяемой траекторией. Тогда, согласно выводам южнокорейских экспертов, с подводной лодки был запущен модернизированный вариант ракеты малой дальности с меняющейся траекторией полета и дальностью 600-700 км. На завершающем этапе такие ракеты резко меняют траекторию полета, что затрудняет ее перехват.

Очередной запуск ракеты произошел накануне. По данным японских военных, ракеты пролетели около 350 км, высота полета составила 100 км. Они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Это уже 20 запуск ракет КНДР с начала года и седьмой пункт за менее чем две недели. Ранее США развернули в регионе Японского моря авианосец Ronald Reagan и проводят совместные учения с Японией и Южной Кореей. Пхеньян относится к этим учениям негативно.

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