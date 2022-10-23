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Часть цехов «Ривнеазота» остановили из-за отключения электричества

Часть цехов «Ривнеазота» остановили из-за отключения электричества в результате обстрела
Фото: azot.rv.ua
Фото: azot.rv.ua

Завод «Ривнеазот» в городе Ровно оказался частично обесточенным в результате ракетного удара по объектам энергетической инфраструктуры, сообщается на сайте группы компаний Group DF (владеет предприятием через холдинг Ostchem).

Из-за отсутствия электроэнергии сотрудникам пришлось остановить работу цехов аммиака, азотной кислоты, известняково-аммиачной селитры и аммиачной селитры.

«Экологическая ситуация на предприятии находится в пределах нормы. Дальнейшее возобновление деятельности цехов состоится в координации с местными властями после возобновления стабильной подачи электроэнергии двумя резервными линиями, как этого требуют технические регламенты производства», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что цех нейтрализации и очистки сточных вод авария не затронула, прием загрязненной отходами воды из Ровно идет в штатном режиме.

В субботу утром глава Ровенской областной администрации Виталий Коваль сообщил, что под ракетные удары попали объекты энергетической инфраструктуры. В результате были повреждены электроподстанции. Часть Ровенского района осталась без электричества.

Отключение электроэнергии в области затронуло 174 790 потребителей, уточнил позднее заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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