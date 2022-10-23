Вильфанд: Росгидромет работает над увеличением точности прогнозов погоды в новых регионах

Вильфанд сообщил о работе над прогнозами погоды в присоединенных регионах

Росгидромет уже составляет прогнозы погоды в присоединенных к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сейчас идут работы по увеличению их точности, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Идет формирование баз данных и, конечно, прогнозы. Эти прогнозы выпускают соответствующие гидрометслужбы. В общем по этим территориям выпускает северокавказское управление гидрометслужбы, идет формирование базы для того, чтобы эти прогнозы были надежными», — сказал он.

На сайте Гидрометцентра прогнозы погоды в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях уже значатся в разделе российских регионов.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов в конце сентября, 5 октября был подписан соответствующий закон. Украина и страны Запада не признают итоги референдумов, Киев намерен вернуть утраченные территории.

19 октября российский президент Владимир Путин ввел в этих регионах военное положение.