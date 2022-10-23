Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 59,84 (-0,6) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 61,2 (-0,31) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Вильфанд сообщил о работе над прогнозами погоды в присоединенных регионах Общество, 03:26
Шмыгаль предупредил украинцев о невыплате зарплат и пенсий без помощи ЕС Политика, 03:09
Минобороны сообщило об ударе ВВС Израиля по аэропортам Сирии Политика, 03:04
Омбудсмен ЛНР рассказала об обращении ВСУ с ранеными военнопленными Политика, 02:48
Развожаев призвал жителей помочь привести в порядок укрытия Севастополя Политика, 02:25
В Аланье после удара ножом в спину в драке умер 22-летний россиянин Общество, 02:13
Умер владелец команды Red Bull «Формулы-1» Дитрих Матещиц Спорт, 01:56
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
В США призвали готовиться к вторжению Китая на Тайвань в этом году Политика, 01:41
В Белгородской области начали устанавливать противотанковые сооружения Политика, 01:17
Мэр Кременчуга сообщил о взрыве после объявления воздушной тревоги Политика, 01:13
Махачев и Ян получили $50 тыс. в качестве бонуса от UFC за бои в Абу-Даби Спорт, 01:10
Telegraph узнал о плане британского минфина повысить налоги на £20 млрд Политика, 01:00
В Москве проехавший на красный водитель насмерть сбил мать с ребенком Общество, 00:52
Цзю назвал главные составляющие победы Махачева в чемпионском бое UFC Спорт, 00:42
Военная операция на Украине ,  
0 

Вильфанд сообщил о работе над прогнозами погоды в присоединенных регионах

Вильфанд: Росгидромет работает над увеличением точности прогнозов погоды в новых регионах

Росгидромет уже составляет прогнозы погоды в присоединенных к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сейчас идут работы по увеличению их точности, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Идет формирование баз данных и, конечно, прогнозы. Эти прогнозы выпускают соответствующие гидрометслужбы. В общем по этим территориям выпускает северокавказское управление гидрометслужбы, идет формирование базы для того, чтобы эти прогнозы были надежными», — сказал он.

На сайте Гидрометцентра прогнозы погоды в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях уже значатся в разделе российских регионов. 

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов в конце сентября, 5 октября был подписан соответствующий закон. Украина и страны Запада не признают итоги референдумов, Киев намерен вернуть утраченные территории.

19 октября российский президент Владимир Путин ввел в этих регионах военное положение.

Читайте на РБК Pro
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images «Мир кубиков» вместо Lego: что не так с этим ребрендингом
Фото: Shailesh Andrade / Reuters Методы девяностых: как внук учителя создал бизнес-империю за $200 млрд
Фото: РИА Новости Как мы оформляли отсрочку от мобилизации ИТ-сотрудникам: опыт «Мегаплана»
Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь
Почему США запретили экспорт полупроводников в Китай
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Как заработать на жилой недвижимости на падающем рынке
Си Цзиньпин идет на третий срок. Как он будет спасать экономику Китая
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Остался месяц для возврата акций с зарубежных счетов. Какие есть риски
Теги
Погода прогноз погоды Гидрометцентр Роман Вильфанд ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
Материалы по теме
Синоптик спрогнозировал погоду в Центральной России в ноябре теплее нормы
Общество
Вильфанд назвал сроки «предзимья» в Центральной России
Общество
Школьники из присоединенных регионов получили скидку на проезд на поездах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter