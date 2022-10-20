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Синоптик спрогнозировал погоду в Центральной России в ноябре теплее нормы

Синоптик «Фобос» Тишковец: в ноябре погода будет на два градуса теплее нормы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ноябрь этого года в Центральной России будет в среднем на два градуса теплее обычного, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«Со второй пентады (пятидневки. — РБК) месяца все-таки появятся первые признаки приближения климатической зимы, а вместе с ними — высокая вероятность устойчивых ночных минусов, выпадения осадков в разной фазе и гололедных явлений», — добавил эксперт.

В последнюю неделю октября в отдельные дни температура будет ниже плюс 5 градусов, во второй половине недели пройдут дожди. По оценке синоптика, столичные автомобилисты еще пару недель могут безопасно эксплуатировать летнюю резину. «Более точные сроки будут представлены в начале ноября», — добавил Тишковец.

По его словам, в октябре средняя температура воздуха на два градуса превышает климатическую норму, к 20 октября выпало 83% месячной нормы осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что предзимье начнется в центре европейской части России с этой недели. Он также допустил, что небольшой снег с дождем в Московском регионе возможны в пятницу, 21 октября.

Теги
Погода плохая погода синоптики Евгений Тишковец
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