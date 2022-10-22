Рогов сообщил о задержании главы завода «Мотор Сич» за госизмену

В Запорожье, который остается под контролем украинских сил, задержали директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, его обвиняют в госизмене, сообщил член совета администрации занятой российскими силами части Запорожской области Владимир Рогов.

«Сейчас под конвоем его везут в Киев. <...> Ему грозит пожизненное заключение. Сегодня у 83-летнего Богуслаева дома прошли обыски. При этом входные двери в дом вскрывали с помощью спецоборудования», — написал он в своем телеграм-канале, подчеркнув, что Богуслаев имеет статус героя Украины.

Богуслаев получил звание героя Украины в 2000 году за выдающиеся заслуги перед государством в развитии отечественного машиностроения. По оценкам «Forbes Украина», в 2016 году он вошел в сотню самых богатых украинцев (30-е место) с состоянием $137 млн. По сравнению с рейтингом 2013 года его состояние сократилось почти в два раза.

«Мотор Сич» — украинское предприятие в Запорожье, которое занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. До присоединения Крыма к России запорожское объединение «Мотор Сич» было основным поставщиком двигателей для всех типов вертолетов российского производства, а также грузовых и пассажирских самолетов марки «Ан».

После обострения российско-украинских отношений в 2014 году на поставки «Мотор Сич» России были наложены ограничения в связи с разрывом военно-технического сотрудничества между Москвой и Киевом. При этом на Украине Богуслаева подозревали в продолжении ведения дел с Россией. В 2018 году он рассказал РБК, что завод продолжает отгрузки двигателей в Россию, за исключением военных контрактов.

В марте прошлого года завод был национализирован, президент Украины Владимир Зеленский подписал соотвествующий указ. В Киеве объясняли решение вопросами нацбезопасности. До этого большей частью акций предприятия владели китайские компании Xinwei Group и Skyrizon. Последняя через суд в Гааге потребовала от украинских властей компенсацию в размере $4,5 млрд за нарушения инвестиционного соглашения между двумя странами.

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В конце августа этого года Минобороны сообщало об ударах по заводу «Мотор Сич» и поражении его производственных цехов, которые ремонтировали вертолеты украинской армии.