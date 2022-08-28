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Минобороны России сообщило об ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Минобороны: ВС России нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
На территории завода «Мотор Сич» осуществлялся ремонт вертолетов Воздушных сил Украины. Российские военные высокоточным ударом поразили производственные цеха *
Фото: Дмитрий Смолиенко / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Дмитрий Смолиенко / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российские военные нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где шел ремонт украинских вертолетов. Об этом сообщает Минобороны России.

«Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье, на территории завода «Мотор Сич», поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

«Мотор Сич» — украинское предприятие в Запорожье, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

Министерство также сообщило, что в ходе наступательных действий союзных сил на донецком направлении потери ВСУ в Артемовске превысили 60% личного состава.

Командование оперативно-тактической группы «Лиман» вывело подразделения 241-й бригады теробороны из района боевых действий в Киев для доукомплектования.

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Ударами ВКС России были уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Славянске ДНР. Было ликвидировано до 150 военных ВСУ и 10 единиц техники. Еще более ста военных, проходивших обучение в центре подготовки резерва ВСУ, также были уничтожены высокоточным ударом в районе Славянска ДНР.

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За сутки в районе города Никополь Днепропетровской области было уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом украинских подразделений в Донбассе.

Российские военные также атаковали восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в населенных пунктах Северск, Краматорск, Улаклы ДНР, Травневое Харьковской области, Кавказ Николаевской области и Марганец Днепропетровской области.

Было перехвачено 28 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS в населенных пунктов Ольгинка, Новотроицкое ДНР, Чернобаевка Херсонской области, Антоновского и Дарьевского мостов, а также над Каховской ГЭС. В районе Новая Каховка Херсонской области была сбита одна баллистическая ракета «Точка-У».

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Вид на здание Министерства обороны РФ

Всего с начала проведения спецоперации ВС России уничтожили:

  • 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов;
  • 370 зенитных ракетных комплексов;
  • 4400 танков и других боевых бронированных машин;
  • 822 боевых машины реактивных систем залпового огня;
  • 3349 орудий полевой артиллерии и минометов.

 

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Минобороны Россия Запорожье Мотор Сич
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