Минобороны России сообщило об ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
Российские военные нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где шел ремонт украинских вертолетов. Об этом сообщает Минобороны России.
«Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье, на территории завода «Мотор Сич», поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
«Мотор Сич» — украинское предприятие в Запорожье, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.
Министерство также сообщило, что в ходе наступательных действий союзных сил на донецком направлении потери ВСУ в Артемовске превысили 60% личного состава.
Командование оперативно-тактической группы «Лиман» вывело подразделения 241-й бригады теробороны из района боевых действий в Киев для доукомплектования.
Ударами ВКС России были уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Славянске ДНР. Было ликвидировано до 150 военных ВСУ и 10 единиц техники. Еще более ста военных, проходивших обучение в центре подготовки резерва ВСУ, также были уничтожены высокоточным ударом в районе Славянска ДНР.
За сутки в районе города Никополь Днепропетровской области было уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом украинских подразделений в Донбассе.
Российские военные также атаковали восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в населенных пунктах Северск, Краматорск, Улаклы ДНР, Травневое Харьковской области, Кавказ Николаевской области и Марганец Днепропетровской области.
Было перехвачено 28 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS в населенных пунктов Ольгинка, Новотроицкое ДНР, Чернобаевка Херсонской области, Антоновского и Дарьевского мостов, а также над Каховской ГЭС. В районе Новая Каховка Херсонской области была сбита одна баллистическая ракета «Точка-У».
Всего с начала проведения спецоперации ВС России уничтожили:
- 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов;
- 370 зенитных ракетных комплексов;
- 4400 танков и других боевых бронированных машин;
- 822 боевых машины реактивных систем залпового огня;
- 3349 орудий полевой артиллерии и минометов.