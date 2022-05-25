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Минобороны сообщило об уничтожении цехов «Мотор Сич» в Запорожье

На предприятии производили двигатели для украинской авиации, отметили в Минобороны России. По цехам был нанесен удар ракетами воздушного и морского базирования

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Производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие двигатели для авиации ВСУ, уничтожены в Запорожье ракетами большой дальности воздушного и морского базирования, заявили в Минобороны России.

«Мотор Сич» производит и ремонтирует двигатели для самолетов и вертолетов и промышленные газотурбинные установки. В Запорожье расположена штаб-квартира компании.

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по трем пунктам управления (в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи в районах поселка Врубовка и города Бахмут в Донбассе), радиотехническому центру ВСУ в районе населенного пункта Днепровское (Николаевская область), логистическому центру 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара (ДНР), двум базам горючего в районах Ковягина и Безлюдовки Харьковской области, двум радиолокационным постам ПВО и военной технике на базе хранения в районе Бахмута, а также 16 районам с живой силой и военной техникой ВСУ.

Ракетные войска атаковали 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 53 артиллерийских и минометных подразделения.

Авиация нанесла удары по двум оружейным складам в Харьковской и Николаевской областях, штабу территориальной обороны в Соледаре, а также 46 районам сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожены «более 300» украинских бойцов, сообщили в Москве.

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Средства ПВО в Николаевской области сбили украинский вертолет Ми-8. За сутки сбиты 11 беспилотников, в том числе один Bayraktar TB2.

В районе станции Покровское (Днепропетровская область) уничтожены подразделения резерва ВСУ, которые должны были быть использованы для укрепления группировки войск в Донбассе.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

  • 178 самолетов;
  • 126 вертолетов;
  • 1006 беспилотных летательных аппаратов;
  • 322 зенитных ракетных комплекса;
  • 3258 танков и других боевых бронированных машин;
  • 430 установок реактивных систем залпового огня;
  • 1671 орудие полевой артиллерии и миномет;
  • 3155 единиц специальной военной автомобильной техники.

Украина ввела военное положение, объявила мобилизацию и разорвала дипломатические отношения с Россией.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Минобороны Украина Запорожье Мотор Сич
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