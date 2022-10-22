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Кабмин утвердил правила субсидирования переезда жителей Херсонщины

Очередь из автомобилей на переправу во время эвакуации из Херсона
Очередь из автомобилей на переправу во время эвакуации из Херсона (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Правительство утвердило правила субсидирования переселения жителей правобережной части Херсонской области и Херсона в другие регионы России. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин, оно опубликовано на портале правовой информации.

В документе говорится, что субсидии будут выделены из бюджета в виде взноса в Фонд развития территорий. Деньги пойдут на выплаты уехавшим из региона на обзаведение имуществом и на государственные жилищные сертификаты.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщал, что жители региона, желающие уехать, смогут купить по жилищному сертификату недвижимость в любом регионе как на первичном, так и на вторичном рынке. Пока они не определились с покупкой, им будет бесплатно предоставлено жилье, пообещал он. Хуснуллин говорил также, что за утерянное имущество при переезде в другие регионы жителям будут выплачивать по 100 тыс. руб.

Власти Херсонской области, где введено военное положение, с 18 октября объявили о вывозе жителей четырех областных муниципалитетов с правого берега Днепра, объяснив это угрозой затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по дамбе Каховской ГЭС, и попытками наступления ВСУ. 22 октября от мирных жителей потребовали «незамедлительно» покинуть Херсон. По словам замглавы администрации Кирилла Стремоусова, около 25 тыс. жителей перебрались с правого на левый берег Днепра.

Местные власти и Минобороны России, говоря о попытках ВСУ наступать на регион, называют их безуспешными и заявляют, что линия обороны на этом направлении «не сдвинулась ни на сантиметр».

Теги
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