В ЛНР сообщили о возвращении двоих военнопленных

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В Луганскую народную республику (ЛНР) вернулись двое военнослужащих, освобожденных Украиной из плена, сообщила советник главы ЛНР Анна Сорока.

Как уточнила Луганскому информцентру уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова, это двое из девяти военнослужащих республики, которых удалось освободить ранее в рамках обмена пленными между Россией и Украиной.

Обмен прошел 17 октября. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, он должен был пройти по формуле «110 на 110», причем Москва передавала Киеву в основном женщин. Позднее он заявил, что двое украинских пленных решили остаться в России. Таким образом, в Россию вернулись 110 человек (в том числе 72 моряка с гражданских судов), на Украину — 108.

В офисе президента Украины процесс назвали «нервным», указав на множество деталей, которые на него влияли. Страна получила в том числе более 30 человек, плененных на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь».

До этого обмен пленными прошел 13 октября, стороны передали друг другу по 20 человек.