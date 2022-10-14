В Иркутске не выявили жертв и разрушений после землетрясения

После землетрясения в Иркутской области никто не пострадал, разрушений также нет. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

«По предварительной информации повреждений нет. Системы тепло и водоснабжения, объекты энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме. Жертв и разрушений нет», — написал Кобзев.

Он поручил отправить оперативные группы для обследования зданий.

Землетрясение в Иркутской области произошло утром 14 октября. Эпицентр находился в акватории озера Байкал, в 19 км восточнее поселка Большое Голоустное Иркутского района.

Кобзев предоставил интенсивность землетрясения: Иркутск 5 баллов (б), СНТ Черемушки 5 , Гусиноозерск 5б, Урик 4-5б, Хомутово 4-5б, Маркова 4-5б, Шелехов 4-5б, Ангарск 4-5б, Улан-Удэ 4-5б, Баклаши 4-5б, Грановщина 4-5б, Сосновый Бор 4-5б, Тырган 4-5б, Мамоны 4б, Мегет 4б, Саянск 4б, Еланцы 3-4б, Джида 3-4б, Тулун 3-4б, Зунгар 3-4б, Балаганск 3б.