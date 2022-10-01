Один человек погиб при землетрясении магнитудой 6,0 в Индонезии

В Индонезии в округе Северное Тапанули в провинции Северная Суматра произошло землетрясение магнитудой 6,0, один человек погиб, еще девять жителей получили ранения. Об этом заявила глава индонезийского Агентства метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) Двикорита Карнавати во время брифинга, передает Antara News.

По ее словам, землетрясение произошло около 2:28 по местному времени 1 октября (22:38 мск 30 сентября). Эпицентр находился на суше в 14 километрах к северо-западу от Северного Тапанули, очаг залегал на глубине 10 километров.

Метеоролог добавила, что угрозы цунами после произошедшего нет.

Ущерб получили пять жилых домов, и некоторые объекты социальной инфраструктуры. В 18 строениях на фоне землетрясения начался пожар. Всех пострадавших при бедствии госпитализировали.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр в тот же день зарегистрировал множество землетрясений в районе Северной Суматры. Магнитуду сильнейшего из них он оценил в 5,8. Эпицентр, по его данным, находился в 45 км к северу от города Сиболга в провинции Северная Суматра. Очаг залегал на глубине 40 км.

Индонезийский архипелаг состоит из более чем 18 тыс. островов, растянувшихся вдоль экватора на 6,5 тыс. км. Крупнейшая в мире островная страна окружена так называемым Тихоокеанским огненным кольцом — цепью сейсмически активных зон и вулканов, протянувшейся от берегов Мексики до Новой Зеландии. Землетрясения происходят в этом регионе в среднем 1–2 раза каждую неделю.