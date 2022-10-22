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Байден заявил, что не принял окончательное решение об участии в выборах

Байден заявил, что не принял окончательное решение об участии в президентских выборах

Президент США Джо Байден намерен участвовать в выборах на пост главы государства в 2024 году, но окончательного решения по этому поводу еще не принял. Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC.

«Я не принял официального решения, но это мое намерение. Мое намерение заключается в том, чтобы баллотироваться снова, и у нас есть время, чтобы принять это решение», — сказал он.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года. Байден уже говорил, что пока не принял решение об участии в них. При этом он выражал уверенность, что вновь победит своего предшественника — 45-го президента страны Дональда Трампа. Трамп на выборах 2020 года был кандидатом от Республиканской партии и пытался переизбраться на второй срок. Байден представляет Демократическую партию.

В августе Bloomberg со ссылкой на помощников и советников главы государства писал, что Байден решительно настроен участвовать в выборах 2024 года. Президент объявит о намерении баллотироваться на второй срок через несколько месяцев после промежуточных выборов в конгресс, говорили источники. Выборы состоятся 8 ноября. После голосования в сенате сменится треть конгрессменов, а в палате представителей — весь состав. Сейчас обе палаты контролируют демократы.

По данным агентства, Байден собрался выставить свою кандидатуру, хотя большинство демократов хотели бы выдвижения другого кандидата. Три конгрессмена от демократов предлагали 79-летнему Байдену уступить место более молодому преемнику, в то же время еще несколько представителей Демократической партии «демонстративно отказались» поддержать его переизбрание, писало агентство.

Байден родился 20 ноября 1942 года. На момент переизбрания, если оно состоится, ему будет 81 год. При вступлении в должность 20 января 2021 года политику было 78 лет. Байден стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов, когда-либо вступавшим на пост.

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