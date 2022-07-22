В Сирии сообщили о гибели троих военных во время атаки Израиля на Дамаск

В небе над столицей Сирии, Дамаском, средства противовоздушной обороны отразили атаку со стороны Израиля, сообщает сирийское агентство SANA.

«Израильский враг осуществил воздушную агрессию, выпустив ракеты со стороны оккупированных сирийских Голан (Голанские высоты, спорная территория между Израилем и Сирией. — РБК) по некоторым точкам в окрестностях города Дамаск, а наши средства ПВО сбили некоторые ракеты», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в результате атаки погибли трое военных, еще семь человек получили ранения.

Израильская сторона на момент публикации не комментировала информацию Сирии об атаке.

Этим летом Дамаск уже не в первый раз подвергается атакам. В июне Министерство транспорта страны сообщило, что в результате авиаударов со стороны Израиля получил повреждения аэропорт в Дамаске, в частности, взлетно-посадочные полосы с навигационным освещением и одно из зданий. Из-за этого работа воздушной гавани были приостановлена почти на две недели. В МИД России действия Тель-Авива сочли провокационными и нарушающими международное право.

Израильская газета Haaretz указывала, что Тель-Авив атакует базы ливанской шиитской организации «Хезболла», которые находятся в Сирии. «Хезболла», по мнению Тель-Авива, является союзницей Ирана, с которым у Израиля также напряженные отношения, а ее сторонники, как и Тегеран, выступают на стороне правительства Сирии в борьбе с повстанцами.