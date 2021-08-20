Сирия обвинила Израиль в нанесении ракетных ударов по пригороду Дамаска

Израиль совершил ракетную атаку по пригородам Дамаска и Хомса, заявила в Twitter Сирийская Арабская Армия.

«Сегодня около 23:03 Израиль осуществил воздушную агрессию с применением ракет со стороны юго-востока Бейрута, нацелившись на некоторые объекты в окрестностях городов Дамаск и Хомс», — говорится в сообщении. Военные добавили, что большую часть ракет удалось сбить силами ПВО.

Ранее об отражении ракетных ударов Израиля Сирийская армия заявляла 20 июля.

После этого, через два дня, об очередной ракетной атаке сообщило государственное агентство SANA. Тогда агентство заявило, что ракеты тоже были выпущены с территории Бейрута. В тот же день телеканал Al Hadat сообщал об ударах по аэродрому Шайрат в провинции Хомс с территории Ливана.