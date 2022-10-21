Porsche загорелся после аварии в Подмосковье

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Автомобиль марки Porsche загорелся после столкновения с машиной Lada. Об этом РБК сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Авария произошла в Одинцовском районе, на 2-м км Северного обхода, примерно в 14:20. Первые видео с места ДТП опубликовал телеграм-канал «112». В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Lada. Она доставлена в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП.

Ночью 21 октября произошла еще одна авария с Porsche — на Путилковском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщило ГУ МВД России. В результате ДТП один человек погиб, еще один госпитализирован. Сам виновник с места аварии скрылся, его разыскивают. 18 октября в результате столкновения двух машин, одна из которых принадлежала патрульно-постовой службе, на Красной Пресне в Москве госпитализировали двух человек.

Один из пострадавших был сотрудником полиции. В этот же день на Киевском шоссе в Москве перевернулась маршрутка — она столкнулась с легковой машиной, врезалась в отбойник и упала на бок. Во время аварии пострадали девять человек, один погиб.