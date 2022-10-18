Полицейский пострадал при ДТП на Красной пресне в Москве

В результате ДТП на Красной пресне в Москве госпитализировали двух человек, один из них сотрудник полиции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.

Авария произошло в 20:05. Столкнулись два автомобиля, один из них принадлежал патрульно-постовой службе.

«По предварительным данным, два человека направлены в медучреждение, среди них сотрудник полиции. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП», — говорится в сообщении.

Утром ДТП произошло на Киевском шоссе. Там перевернулась маршрутка, в ней находились 25 человек. В результате аварии десять человек пострадали, один человек погиб. Погибшая — жительница Московской области 1987 года рождения.