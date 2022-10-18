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Кадры с места аварии с маршруткой в Москве
На Киевском шоссе в Москве перевернулась маршрутка — она столкнулась с легковой машиной, врезалась в отбойник и упала на бок. Во время аварии пострадали девять человек, один погиб
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В ДТП с маршруткой на Киевском шоссе в Москве погиб человек
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маршрутка
авария
Москва
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