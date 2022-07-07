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Общество, 10:00
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Общество
,
07 июл, 09:33
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Авария с двумя машинами на Большом Каменном мосту в Москве. Видео
В Москве на Большом Каменном мосту произошла авария — столкнулись два автомобиля. Во время аварии погибли два человека
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Два человека погибли в ДТП на Большом Каменном мосту в Москве
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авария
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