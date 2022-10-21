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Брянский губернатор назвал полномочия при среднем уровне реагирования

Глава Брянской области Богомаз перечислил полномочия при среднем уровне реагирования
Александр Богомаз
Александр Богомаз (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

После введения в Брянской области «среднего уровня реагирования» жизнь людей никак не изменится, а создание оперативного штаба позволит в краткие сроки обеспечить безопасность населения, заявил глава региона Александр Богомаз.

Он повторил, что в области не вводят дополнительных ограничений: пропускного режима, комендантского часа и блокпостов в дополнение к уже существующим в приграничных населенных пунктах.

«Если будет необходимость переселять жителей, принимать меры по финансированию, это можно будет сделать безотлагательно, в тот же день. Средний уровень реагирования позволяет это сделать», — пояснил Богомаз.

Он отметил, что по итогам первого заседание оперштаба, которое состоялось накануне, были усилены меры по защите критически важных объектов.

19 октября президент Владимир Путин ввел в российских регионах режимы разных уровней реагирования. В присоединенных к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение, а в граничащих с Украиной восьми регионах, в том числе в Брянской области, — средний уровень реагирования. В остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится режим повышенной готовности.

Главы приграничных областей заверяли, что никаких дополнительных ограничений для граждан, в том числе на передвижение, в связи с этой мерой не планируется.

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