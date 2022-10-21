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Власти напомнили схему уплаты налогов мобилизованными

Замминистра труда: родственник или знакомый мобилизованного могут заплатить за него налоги
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Родственник или знакомый мобилизованного россиянина сможет заплатить за него долги или налоги. Об этом заявила замглавы Министерства труда и социальной защиты Ольга Баталина на брифинге в правительстве, повторив разъяснение Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Это может сделать любой человек, родственник или знакомый мобилизованного гражданина. Для этого достаточно зайти на сайт ФНС, указать ИНН мобилизованного гражданина и во вкладке «уплата налогов и пошлин» выбрать опцию — уплата за третье лицо», — рассказала Баталина. Эта же информация упоминалась и в письме ФНС в территориальные органы за подписью замглавы службы Андрея Бударина.

Также Баталина напомнила, что президент подписал законы, которые направлены на поддержку мобилизованных индивидуальных предпринимателей, а также руководителей компаний. Первый документ позволяет мобилизованным предпринимателям оставаться собственниками своего дела, а второй дает право организациям, в которых единственный учредитель одновременно является и руководителем такой организации, на кредитные каникулы.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Позже Федеральная налоговая служба (ФНС) дала разъяснения для налогоплательщиков в связи с проведением частичной мобилизации. С призванных граждан не снимается обязанность вовремя уплатить налоги. Для предпринимателей остаются обязательными оплата страховых взносов за работников и подача бухгалтерской и налоговой отчетности. Однако если в случае уплаты налогов физлицами (например, транспортного налога, налога на имущество) ее могут произвести родственники, друзья или другие третьи лица, то ситуация с предпринимателями сложнее. Сделать взносы и подать отчетность можно через уполномоченных лиц, но перед этим надо оформить доверенность через командира военного подразделения и послав ее по почте.

Мобилизованным гражданам предоставляется ряд льгот в соответствии со ст. 407 Налогового кодекса. Все военнослужащие, включая мобилизованных граждан, освобождаются от уплаты налога на недвижимость по одному объекту из каждой категории: жилого дома, квартиры, хозпостройки, машино-места или гаража.

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