Как платить налоги мобилизованным. Инструкция

С мобилизованных граждан, в том числе предпринимателей, не снимается обязанность по уплате налогов и подаче отчетности, разъяснила ФНС. РБК спросил экспертов, на что надо обращать внимание, когда доверяешь это делать другим лицам

Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная налоговая служба (ФНС) дала разъяснения для налогоплательщиков в связи с проведением частичной мобилизации. Ответы на вопросы, что делать мобилизованным физлицам, самозанятым и индивидуальным предпринимателям (ИП), содержатся в письме ФНС в территориальные органы за подписью замглавы службы Андрея Бударина.

Как следует из объяснений, с призванных граждан не снимается обязанность вовремя уплатить налоги, а для предпринимателей — страховые взносы за работников, также они должны подавать бухгалтерскую и налоговую отчетность. Однако сделать это можно через уполномоченных лиц, оформив доверенность через командира военного подразделения и послав ее по почте. В случае с уплатой налогов физлицами (например, транспортный налог, налог на имущество), ее могут произвести родственники, друзья или другие третьи лица — по номеру ИНН мобилизованного. Имущественные налоги за 2021 год нужно оплатить до 1 декабря.

Опрошенные РБК эксперты опасаются, что выполнить налоговые обязательства мобилизованным в условиях военных действий будет сложно.

Как платить налоги обычным гражданам и предпринимателям

ФНС начисляет физлицам (не ИП и самозанятым) к самостоятельной уплате только имущественные налоги (транспортный, земельный, налог на имущество). Требования приходят в личный кабинет налогоплательщика или по почте. Как разъяснила ФНС, за мобилизованного эти налоги могут оплатить третьи лица, например, родственники или друзья. Для этого им нужно знать ИНН мобилизованного и осуществить платеж «за третьих лиц».

Вместе с тем в некоторых случаях у физлиц есть обязанность самостоятельно заплатить НДФЛ, например, при получении дохода с продажи недвижимости, от выигрыша, вознаграждения. Чтобы сумма налога были исчислена, налогоплательщик должен подать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ. Как следует из объяснений ФНС, подать такую декларацию также может уполномоченное лицо, но только при наличии доверенности.

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Что касается самозанятых, то уплатить за них налоги также могут близкие при наличии ИНН мобилизованного. Кроме того, самозанятый может установить автоплатеж или уполномочить на оплату налога кредитную организацию, предоставив ей соответствующие права в приложении «Мой налог», говорится в письме.

Без оформления доверенности не получится обойтись индивидуальным предпринимателям, а также руководителям организаций. Поскольку с них не снимается обязанность подавать налоговую и бухгалтерскую отчетность, уплачивать страховые взносы за сотрудников, осуществлять эти действия может уполномоченное лицо.

Доверенность должна быть нотариально заверена или приравнена к таковой. В данном случае заверить доверенность может командир воинской части (согласно ст. 185.1 Гражданского кодекса). Передать доверенность уполномоченному лицу, если мобилизованный не успел сделать это лично, можно по почте, рекомендует ФНС.

Какие риски видят эксперты

Далеко не все мобилизованные будут озабочены вопросом выполнения налоговой обязанности, когда их призовут для прохождения военной службы, предупреждает руководитель направления «Досудебное разрешение налоговых споров» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Инна Иванова. В итоге ФНС может столкнуться с потерями из-за неуплаты налогов мобилизованными гражданами, полагает она.

Другой риск эксперты видят в необходимости писать доверенности «в полевых условиях», если военнослужащий не успел передать необходимые данные доверенному лицу. В местах проведения боевых действий нельзя пользоваться личным телефоном и нет возможности самому отнести доверенность на почту, поэтому возникают риск утечки личных данных и почва для мошенничества.

«Писать доверенность нужно так, чтобы не оставалось свободных мест для вписывания третьими лицами себя и полномочий, которыми можно злоупотребить. Уполномоченные лица тоже могут быть не чисты на руку. Поэтому в доверенности стоит указать ограниченные полномочия, которые необходимы только для исполнения обязанностей перед государством, но не дают права, например, отчуждать имущество», — советует Иванова.

Налогоплательщикам лучше заранее позаботиться о составлении доверенностей у нотариуса, доступе в личный кабинет для доверенных лиц и уплате налогов. «Обязательно нужно указать требование о дублировании сообщений от налоговых органов в электронном виде и на бумажном носителе», — добавила ведущий специалист налоговой практики Amulex.ru Ирина Бычкова.

Каковы перспективы налоговых каникул для мобилизованных

Правительство рассматривает возможность дать части мобилизованных отсрочки по уплате налогов. Поручение обеспечить возможность переноса срока уплаты налоговых и других платежей дал Минфину и ФНС вице-премьер Андрей Белоусов, сообщил кабмин 4 октября. Предполагается, что меры коснутся «предпринимателей, которые продолжат вести бизнес». Также планируется перенести сроки предоставления деклараций и отчетности.

Отсрочка должна вступить в силу со дня начала частичной мобилизации, то есть будет распространяться на уже призванных предпринимателей, утверждает источник РБК, близкий к правительству.

РБК направил запрос о параметрах и сроке введения налоговых каникул в Минфин и ФНС.

В разъясняющем письме налоговой службы, которое было разослано до совещания у Белоусова, об отсрочках для предпринимателей не говорится. Что касается уплаты имущественных налогов физлицами, то в нем отмечается, что на федеральном уровне льгот для земельного и транспортного налога не предусмотрено, но они могут быть включены в региональные меры поддержки. Такие случаи есть. Временно освободить участников спецоперации от уплаты транспортного налога решило, например, правительство Хакасии, сообщило 3 октября местное издание «Глас народа».

При этом для военнослужащих действует общая льгота, предусматривающая освобождение от уплаты налога на имущество физлиц, но только в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира или комната, дом, гараж и т.д.). Дополнительные льготы предоставляются по решению муниципалитетов, говорится в директиве ФНС.

Ранее правительство приняло решение о предоставлении кредитных каникул для участников спецоперации в заявительном порядке. Для их получения необходимо самостоятельно обратиться в кредитную организацию, поясняла 4 октября первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

При отсутствии налоговой отсрочки и возникновении долга по платежам военнослужащие могут попытаться освободить себя от пени и штрафов, отметила Иванова. Такая возможность предусмотрена ст. 111 Налогового кодекса о наличии обстоятельств, исключающих вину в совершении налогового правонарушения.