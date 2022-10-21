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Пользователи iOS не смогут управлять умным домом через «Салют» от «Сбера»

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Пользователи устройств на операционной системе iOS не смогут управлять «умным» домом в интерфейсе приложений «Салют» и «Салют! Умный дом», только с помощью голосового управления, сообщается в телеграм-чате для пользователей устройств Sber и виртуальных ассистентов «Салют».

«Вследствие удаления службой модерации Apple приложений Салют и Салют! Умный дом из AppStore, сегодня в полночь у пользователей iOS перестанет работать подключение новых устройств Sber, а также пропадет возможность управлять умным домом в интерфейсе мобильных приложений», — сообщили в компании, отметив, что в приложениях на iOS будет доступно только голосовое управление.

В «Сбере» объяснили, что это связано с невозможностью поддержки в удаленных версиях приложений обновленных сертификатов для их корректной работы.

«Управлять устройствами Sber с виртуальными ассистентами (SberBox, SberBox Top, SberBox Time, SberPortal, телевизоры на Салют ТВ) по-прежнему можно будет голосом и через пульт. Возможность подключения всех устройств, кроме умного дома, через страницу web активации также сохраняется», — уточнили там.

Разработчиком семейства виртуальных ассистентов «Салют», а также производителем ТВ-приставок и смарт-дисплеев для «умного» дома является «дочка» Сбербанка SberDevices. Компания была основана в 2019 году. В основе производства гаджетов лежит использование речевых технологий, алгоритмов компьютерного зрения и применение искусственного интеллекта для генерации контента.

После начала в феврале российской военной операции на Украине «Сбер» попал под западные санкции. Например, в США были заморожены его активы, а американским гражданам запретили вести с ним бизнес. Аналогичные меры действуют и в ЕС. С июня Сбербанк отключен от SWIFT.

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Мобильное приложение «Салют» пропало из AppStore 21 июля. В компании отметили, что ранее установленное приложение работает и никаких ограничений по его использованию нет.

Теги
Apple «Сбербанк» умный дом мобильное приложение AppStore
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