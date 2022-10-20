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На подконтрольной Киеву территории Запорожья объявили воздушную тревогу

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявили воздушную тревогу, сообщил секретарь областной военной администрации Анатолий Кутеев в своем телеграм-канале.

«Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и оставайтесь там!» — написал он.

Украина контролирует северную часть Запорожской области вместе с областным центром — городом Запорожье. Центральные и южные районы включены в состав России в качестве нового региона после референдума.

Воздушную тревогу на подконтрольных Киеву территориях области объявляли и в ночь на 20 октября. Украинский «24-й канал» уточняет, что ее отменили примерно в 00:47 по местному времени (совпадает с мск).

10 октября российское Минобороны сообщило об ударах по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Часть областей страны после этого осталась без электричества, воды и связи.

Обстрелы объектов критической инфраструктуры начались после взрыва грузовика на Крымском мосту утром 8 октября. В результате загорелись топливные цистерны и обрушились два автомобильных пролета. Организатором взрыва ФСБ считает украинские спецслужбы.

Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва примет более жесткие меры при дальнейших попытках терактов на территории России. 14 октября он заявил, что необходимости наносить массированный удар по Украине нет. По словам президента, военные собирались ударить по 29 объектам на территории Украины, из них в соответствии с планом Минобороны не удалось поразить только семь. «Добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае, сейчас, а там видно будет», — говорил Путин.

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В ночь на 20 октября советник министра энергетики Украины Александр Харченко сообщил, что в результате обстрелов было повреждено 40% объектов энергетической инфраструктуры страны. Граждан призвали готовиться к отключениям света, воды и теплоснабжения.

Теги
Украина Воздушная тревога Запорожская область
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