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В Херсонской области допустили удар ВСУ по Каховской ГЭС морскими минами

Украинские войска могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами, заявил «РИА Новости» глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

«Эта информация была и раньше, а сейчас это вполне вероятно, особенно с учетом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск [использования морских мин] существует», — сказал Леонтьев.

По словам Леонтьева, власти еще весной получали данные о возможном подрыве плотины с помощью морских мин. Их могут запустить в направлении Каховской ГЭС по течению Днепра, полагает он.

В администрации Херсонской области уже высказывали опасения из-за возможного подрыва шлюзов Каховской ГЭС. По этой и другим причинам жителей Херсона и других населенных пунктов области начали эвакуировать на левый берег Днепра. Туда же решили переместить все органы власти.

 Утром 19 октября власти начали сброс воды на Каховской ГЭС из-за опасения повреждений шлюзов.  Врио губернатора региона Владимир Сальдо обвинил ВСУ в том, что они продолжают наносить удары по шлюзам, чтобы подтопить территорию области.

«Если все-таки шлюзовые камеры будут разбиты, вода в основном будет идти через шлюзы, тогда, возможно, через определенное расчетное время она достигнет Херсона, правого берега и левого берега», — говорил он.

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Каховская ГЭС мины Херсонская область
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