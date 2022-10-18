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В Британии сообщили об экстренной поездке министра обороны в США

Evening Standard: Министр обороны Британии вылетел в США обсудить угрозу ядерной атаки
Бен Уоллес
Бен Уоллес (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес совершил экстренную поездку в США, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью на Украине, в том числе угрозу ядерной атаки, пишет британская газета Evening Standard со ссылкой на источник в военном ведомстве.

По данным собеседников газеты, Уоллес отменил свое выступление перед специальным комитетом по обороне палаты общин и срочно вылетел в США для встречи на высшем уровне.

Министр должен прибыть в Вашингтон, где посетит своего коллегу в Пентагоне, министра обороны США Ллойда Остина, и «высокопоставленных лиц в Белом доме».

Обсуждение темы потенциального применения ядерного оружия усилилось на Западе на фоне российской спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, но обвинял США и Великобританию в «ядерном шантаже». Он также обещал защитить Россию «всеми имеющимися силами и средствами».

Президент США Джо Байден отмечал, что мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с угрозой применения ядерного оружия. По его мнению, это может произойти, если «ситуация продолжит развиваться по тому пути, по которому развивается». Он также отметил, что «довольно хорошо» знает Путина, и подчеркнул, что тот «не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия».

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Теги
Бен Уоллес Великобритания Минобороны США ядерная угроза
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