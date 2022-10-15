Politico сообщило о желании консерваторов добиться отставки Трасс

Члены британского парламента от Консервативной партии недовольны политикой премьер-министра Лиз Трасс и стремятся добиться ее отставки, пишет Politico.

По данным издания, депутаты-тори ищут механизмы, которые позволят сместить Трасс с поста. В частности, они обсуждают изменение правил партии консерваторов, которые не позволяют инициировать голосование по вотуму о доверии премьер-министру в первый год после вступления в должность. В начале месяца, сообщало агентство Bloomberg, с такой инициативой выступил один из однопартийцев Трасс.

Как сообщил газете один из членов «Комитета 1922 года» (так называют парламентскую группу консерваторов, не попавших в правительство, вышедших из правительства или недавно вступивших в партию), пока никаких изменений не обсуждалось.

Несколько дней назад о том, что члены Консервативной партии обсуждают вопрос отставки Трасс, сообщалаThe Times. Новое британское правительство столкнулось с критикой на фоне решения отменить планировавшееся повышение налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, после чего произошло снижение спроса на долговые бумаги Британии.

14 октября Трасс уволила канцлера казначейства Квази Квартенга, который на посту главы Минфина представил в парламенте план поддержки экономики Великобритании, предусматривающий масштабное снижение налогов. Она объяснила свое решение «национальными интересами» и пообещала не менять общий курс своего правительства, но отменила снижение налога на прибыль для бизнеса, передает Би-би-си.

Квартенг был назначен главой Минфина в сентябре этого года. Сама Трасс, ранее занимавшая пост главы МИД Великобритании, вступила в должность премьер-министра 6 сентября.

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