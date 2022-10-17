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Таджикистан проверит причастность граждан страны к теракту на полигоне

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Посольство Таджикистана в Москве проверяет причастность граждан страны к теракту со стрельбой на полигоне Западного военного округа в Белгородской области. Об этом сообщили в МИД Таджикистана, передает «РИА Новости».

«Посольство в Москве пытается установить причастность граждан Таджикистана к инциденту», — сказали в ведомстве.

Вечером 15 октября Минобороны России сообщило, что на военном полигоне в Белгородской области двое граждан «одной из стран СНГ» открыли огонь. Стрельба началась во время занятия по огневой подготовке. В результате погибли 11 человек, еще 17 получили ранения, говорили источники РБК. Нападавших убили ответным огнем.

Жителей Белгородской области среди погибших не было, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о гибели нескольких контрактников из региона, но не уточнил их число. Также погибли призванные из подмосковных Воскресенска и Дмитрова, Смоленска и Рязани, уроженцы Херсонской области и Украины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело «по факту преступных действий в Белгородской области», но конкретную статью ведомство не назвало. По данным «Коммерсанта», дело возбудили по статье об убийстве, но к ней могут добавить и ст. 205 (теракт).

Позднее источник РБК, близкий к Следственному комитету, и источник, знакомый с ходом расследования, сообщили, что стрельбу на полигоне в Белгородской области открыли двое граждан Таджикистана, мобилизованных военкоматом Чертановского района Москвы. Это Аминзод Тоджиддин и Мехроб Рахмонов 1999 и 1998 годов рождения, сказали РБК собеседники. В военную часть села Солоти Валуйского городского округа Белгородской области они прибыли 11 октября — за четыре дня до теракта.

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Таджикистан теракт стрельба Белгородская область
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