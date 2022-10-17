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Стрельбу на военном полигоне открыли добровольцы из Таджикистана

Стрельбу на полигоне в Белгородской области открыли два добровольца из Таджикистана
Стрельбу на полигоне в Белгородской области открыли граждане Таджикистана, заключившие в Москве контракты с Минобороны
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Стрельбу на военном полигоне в Белгородской области, где вечером в субботу погибли 11 человек, открыли граждане Таджикистана 1999 и 1998 года рождения Аминзод Тоджиддин и Мехроб Рахмонов, мобилизованные военкоматом Чертановского района Москвы. Об этом сообщили РБК источник, близкий к Следственному комитету, и источник, знакомый с ходом расследования.

В военную часть, которая расположена в селе Солоти Валуйского городского округа, они прибыли 11 октября.

Спустя четыре дня, в субботу, 15 октября, Минобороны сообщило, что двое граждан «одной из стран СНГ» открыли стрельбу во время занятия по огневой подготовке с добровольцами на полигоне Западного военного округа. 11 человек погибли, еще 15 пострадали. Нападавших убили ответным огнем. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что среди погибших нет жителей региона.

Следственный комитет открыл уголовное дело «по факту преступных действий в Белгородской области», сообщало ведомство без уточнения конкретной статьи. По данным «Коммерсанта», дело возбудили по статье об убийстве, но к ней могут добавить и ст. 205 («Теракт»).

По словам собеседников РБК, в результате стрельбы были убиты 11 человек, а в медицинские учреждения с ранениями были доставлены 17 пострадавших.

Погибшие были призваны из Рязани (1998 и 1977 года рождения), Нижегородской области (три человека, 1971, 1977 и 1978 года рождения), Воскресенска (два человека, 1994 и 1986 года рождения), Смоленска (1983 года рождения) и подмосковного Дмитрова (1981 года рождения).

Также погибли 53-летний уроженец Херсонской области, призванный комиссариатом Якутской области, и уроженец Украины. Как минимум трое из погибших были призваны на службу по контракту — оба военнослужащих из Воскресенска и военный из Смоленска.

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Ранее о гибели контрактников из Нижегородской области сообщил глава региона Глеб Никитин, точное их число он не называл. По его словам, это были добровольцы, которые заключили контракты с Минобороны.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Наталья Демченко Наталья Демченко
Белгородская область военный полигон Военная операция на Украине Минобороны массовое убийство
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