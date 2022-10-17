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Губернатор сообщил о гибели нижегородцев на полигоне под Белгородом

Губернатор заявил о гибели нижегородских контрактников в теракте на белгородском полигоне
Сколько их, Никитин не уточнил. По его словам, служить они пошли добровольно
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В теракте на полигоне Западного военного округа (ЗВО) под Белгородом погибли контрактники из Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

«Среди погибших на полигоне в Белгородской области есть жители Нижегородской области. На службу они ушли добровольно, заключив контракты с Минобороны», — написал он.

Губернатор заверил, что близким погибших уже оказывают психологическую поддержку, и пообещал предоставить им другую необходимую помощь.

Стрельба на полигоне Западного военного округа (ЗВО) в Белгородской области произошла вечером 15 октября. Огонь открыли двое граждан одной из стран СНГ во время занятия по огневой подготовке добровольцев к отправке на Украину. В результате погибли 11 человек, 15 пострадали. Нападавших уничтожили ответным огнем.

Минобороны сочло случившееся терактом. Следственный комитет возбудил уголовное дело «по факту преступных действий в Белгородской области», однако статью не назвал. «Коммерсантъ» писал, что уголовное дело о стрельбе возбуждено по ст. 105 УК («Убийство»), но к ней могут добавить и ст. 205 («Теракт»).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнял, что среди погибших нет жителей региона. Телеграм-канал Mash утверждал, что погибшие были добровольцами из Брянской области.

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Белгородская область Нижегородская область теракт частичная мобилизация
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